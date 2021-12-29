Должны вернуть 60 миллионов: в Новосибирске вынесли приговор по делу о взятке и подлоге в НИИ электронных приборов

В Новосибирском гарнизонном военном суде к срокам в колонии приговорили бывшего управляющего директора НИИ электронных приборов (НИИЭП) Амира Алямова и бывшего руководителя представительства Минобороны РФ в этом институте Анатолия Заливина. Первого лишили государственной награды, а второго — воинского звания.



Амир Алямов и Анатолий Заливин признаны виновными в махинациях с ущербом в 60 миллионов рублей, получении и даче взятки, злоупотреблениях должностными полномочиями и служебном подлоге.



Следователи установили, что директор НИИ Алямов завышал реальную стоимость закупаемой по гособоронзаказу продукции. А представитель Минобороны Заливин подписывал представленные ему завышенные сметы за взятку. Он получил полмиллиона рублей на покупку гаража, некоторое время — ежемесячную «материальную помощь». Также Заливину по его просьбе институт выделил Mitsubishi Lancer с водителем. Обслуживание иномарки, обходилось институту примерно в 400 тысяч в год с учетом содержания водителя. Еще одним требованием военпреда стало приобретение для него и офицеров представительства ежеквартальных абонементов в фитнес-клуб. Правоохранители оценили общую сумму взяток услугами и наличными Заливину и сослуживцам в 2,6 миллиона рублей.