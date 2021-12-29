Должны вернуть 60 миллионов: в Новосибирске вынесли приговор по делу о взятке и подлоге в НИИ электронных приборов

В Новосибирском гарнизонном военном суде к срокам в колонии приговорили бывшего управляющего директора НИИ электронных приборов (НИИЭП) Амира Алямова и бывшего руководителя представительства Минобороны РФ в этом институте Анатолия Заливина. Первого лишили государственной награды, а второго — воинского звания.
Амир Алямов и Анатолий Заливин признаны виновными в махинациях с ущербом в 60 миллионов рублей, получении и даче взятки, злоупотреблениях должностными полномочиями и служебном подлоге.
Следователи установили, что директор НИИ Алямов завышал реальную стоимость закупаемой по гособоронзаказу продукции. А представитель Минобороны Заливин подписывал представленные ему завышенные сметы за взятку. Он получил полмиллиона рублей на покупку гаража, некоторое время — ежемесячную «материальную помощь». Также Заливину по его просьбе институт выделил Mitsubishi Lancer с водителем. Обслуживание иномарки, обходилось институту примерно в 400 тысяч в год с учетом содержания водителя. Еще одним требованием военпреда стало приобретение для него и офицеров представительства ежеквартальных абонементов в фитнес-клуб. Правоохранители оценили общую сумму взяток услугами и наличными Заливину и сослуживцам в 2,6 миллиона рублей.
— Решением суда Алямова приговорили к 6 годам колонии строгого режима, Заливина — к 5. Их обязали возместить ущерб в 59,8 миллиона рублей. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности на государственной службе, Алямов также лишен государственной награды, Заливин — воинского звания, — сообщили НГС в УФСБ РФ по Новосибирской области.
В ходе рассмотрения дела фигуранты директор НИИЭП сознался только в даче взятки, при этом отметив, что она вымогалась.
— Взятка давалась мной под угрозой и с вымогательством ее у меня со стороны Заливина, — передает слова Алямова судебный департамента НСО.
Военпред со своей стороны полностью признал вину, в том числе и в подстрекательстве к даче взятки. На время следствия и судебного процесса Амира Алямова отстранили от должности и продержали в СИЗО с ноября 2019 по февраль 2020. Анатолий Заливин ушел на пенсию.
НИИЭП (бывший НИИ-48) является разработчиком систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов. НИИ принимал участие в разработке ракетных комплексов «Шторм», С-300В, «Тор», «Кинжал», «Искандер», «Смерч». АО «НИИЭП» входит в концерн «Техмаш» Государственной корпорации «Ростех».
В июне 2021 сотрудники НИИЭП заявили, что им сократили зарплату почти в два раза и связано это с тем, что завод берет мало заказов.