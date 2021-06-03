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Сотрудники НИИ электронных приборов заявили о сокращении зарплат вдвое — руководство всё опровергает

Сотрудники утверждают, что стало меньше заказов, поэтому они сидят на минималке

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АО «НИИЭП» входит в концерн «Техмаш» Государственной корпорации «Ростех»

АО «НИИЭП» входит в концерн «Техмаш» Государственной корпорации «Ростех»

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В Новосибирском НИИ электронных приборов разгорелся скандал из-за зарплаты

Сотрудники Новосибирского НИИ электронных приборов заявили, что им сократили зарплату почти в два раза и связано это с тем, что завод берет мало заказов. Руководство завода опровергло информацию об уменьшении заработков сотрудников.

Справка: НИИЭП (бывший НИИ-48) является разработчиком систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов. НИИ принимал участие в разработке ракетных комплексов «Шторм», С-300В, «Тор», «Кинжал», «Искандер», «Смерч». АО «НИИЭП» входит в концерн «Техмаш» Государственной корпорации «Ростех».

Получали 66,5 тысячи, сейчас — 28,5 тысячи

— Речь идет о механообрабатывающем и металлообрабатывающем производстве, а не про весь институт, — уточнил сотрудник предприятия, который рассказал о сокращении зарплаты.

По его словам, на заводе сдельная форма оплаты труда. Раньше у рабочих каждый месяц получалось 350–550 норма-часов по производственным нарядам (в зависимости от участков). Тарифная ставка, в зависимости от квалификации и специализации рабочего, — от 106 до 120 рублей в час. Таким образом, подсчитал он, — у рабочего была зарплата от 45 до 65 тысяч рублей.

— Теперь же новая администрация поставила потолок до 250 часов. А заказы просто исчезли, — говорят сотрудники института. — То есть тех объемов, которые были при старом директоре, нет. Люди закрывают и по 150, и по 200 часов. Зарплаты упали в 1,5–2 раза.

Он привел конкретный пример: если человек при ставке 112 рублей «сдавал» 480 часов, получал минимальную премию 5000 рублей, плюс компенсацию за вредность 2500 рулей, то по расчетам со всеми коэффициентами у него выходило 66,5 тысячи рублей. В новых условиях (когда «сдал», например, 187 часов) будет уже 28,5 тысячи рублей.

— Верхушка просто разводит руками. Мол, сидите на минималке, заказов нет. Дернетесь, проведем оптимизацию, пойдут сокращения, — говорит сотрудник.

Он рассказал, что сотрудники НИИ отправили письма мэру Анатолию Локтю, губернатору Андрею Травникову. А также в Москву, в «структуры выше нашего директора».

— Самое главное, что с предприятия начали уходить молодые специалисты и, я думаю, вскоре уже пойдут квалифицированные, опытники работники, а это значит, что предприятие стратегической направленности совсем скоро окажется парализованным, — считает он.

Ситуацией в новосибирском НИИЭП возмутились представители Партии пенсионеров.

— На НИИЭП выпускают продукцию, от которой зависит обороноспособность страны. Удивительно, как предприятие такого уровня оказалось в подобной ситуации. Сотрудники уверены, что причиной удручающего положения стало отсутствие инициативы руководства в поиске новых контрактов, — отметили представители организации. — Мы призываем местное и региональное руководство вникнуть в проблемы работников НИИЭП и найти пути выхода из сложившегося положения.

На еженедельной пресс-конференции мэр Анатолий Локоть сказал, что пока не видел никаких заявлений по этому поводу.

— Мы, как правило, всегда откликаемся на обращения различного рода. Они поступают, особенно когда зарплаты не выплачиваются. Если будут подобные обращения от коллективов других предприятий, будем разбираться, пока у меня на столе таких заявлений не было, — заявил мэр Анатолий Локоть.

Ответ руководства

На самом предприятии опровергают информацию о сокращении зарплат сотрудников и говорят, что количество контрактов только растет.

— У нас не было никакого сокращения заработной платы и не предвидится сокращение заработной платы. У нас динамично растущее предприятие, мы никого не сокращаем. Идет планомерный набор персонала, — прокомментировали в пресс-службе АО «НИИЭП». — Что касается контрактов, в прошлом году у нас был рост объема товарной продукции на 30%, в 2021 году запланирован рост объема товарной продукции на 10%.

Также в пресс-службе уточнили, что набирают персонал как раз в связи с ростом объемов. А информация в интернете по поводу сокращения зарплат вызывает удивление, потому что не соответствует действительности.

— Есть документы, есть соответствующие органы, которые могут с этим разбираться. Мы можем ответить на любой официальный запрос. У нас есть пресс-служба в Москве концерна «Техмаш», соответственно, их информировали об этом, все в курсе, — отметили в пресс-службе предприятия.

НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора с просьбой прокомментировать реакцию власти на письмо от сотрудников предприятия, которое они направили губернатору Андрею Травникову. Также отправлен запрос в «Техмаш».

В настоящий момент генеральный директор НИИ электронных приборов — Сергей Жиров. Он сменил директора Амира Алямова, которого в 2019 году задержали по подозрению в должностных преступлениях и даче взятки.

В ноябре прошлого года не выплачивали зарплату сотрудникам и сокращали штат на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс». Обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии. В начале декабря появилась информация о том, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса».

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задержка зарплатыНИИ электронных приборов
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