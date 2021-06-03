Сотрудники НИИ электронных приборов заявили о сокращении зарплат вдвое — руководство всё опровергает

Получали 66,5 тысячи , сейчас — 28,5 тысячи

— Речь идет о механообрабатывающем и металлообрабатывающем производстве, а не про весь институт, — уточнил сотрудник предприятия, который рассказал о сокращении зарплаты.



По его словам, на заводе сдельная форма оплаты труда. Раньше у рабочих каждый месяц получалось 350–550 норма-часов по производственным нарядам (в зависимости от участков). Тарифная ставка, в зависимости от квалификации и специализации рабочего, — от 106 до 120 рублей в час. Таким образом, подсчитал он, — у рабочего была зарплата от 45 до 65 тысяч рублей.



— Теперь же новая администрация поставила потолок до 250 часов . А заказы просто исчезли, — говорят сотрудники института. — То есть тех объемов, которые были при старом директоре, нет. Люди закрывают и по 150, и по 200 часов . Зарплаты упали в 1,5–2 раза .

