Сотрудники НИИ электронных приборов заявили о сокращении зарплат вдвое — руководство всё опровергает

В Новосибирском НИИ электронных приборов разгорелся скандал из-за зарплаты
Сотрудники Новосибирского НИИ электронных приборов заявили, что им сократили зарплату почти в два раза и связано это с тем, что завод берет мало заказов. Руководство завода опровергло информацию об уменьшении заработков сотрудников.
Справка: НИИЭП (бывший
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— Речь идет о механообрабатывающем и металлообрабатывающем производстве, а не про весь институт, — уточнил сотрудник предприятия, который рассказал о сокращении зарплаты.
По его словам, на заводе сдельная форма оплаты труда. Раньше у рабочих каждый месяц получалось
— Теперь же новая администрация поставила потолок до
Он привел конкретный пример: если человек при ставке
— Верхушка просто разводит руками. Мол, сидите на минималке, заказов нет. Дернетесь, проведем оптимизацию, пойдут сокращения, — говорит сотрудник.
Он рассказал, что сотрудники НИИ отправили письма мэру Анатолию Локтю, губернатору Андрею Травникову. А также в Москву, в «структуры выше нашего директора».
— Самое главное, что с предприятия начали уходить молодые специалисты и, я думаю, вскоре уже пойдут квалифицированные, опытники работники, а это значит, что предприятие стратегической направленности совсем скоро окажется парализованным, — считает он.
Ситуацией в новосибирском НИИЭП возмутились представители Партии пенсионеров.
— На НИИЭП выпускают продукцию, от которой зависит обороноспособность страны. Удивительно, как предприятие такого уровня оказалось в подобной ситуации. Сотрудники уверены, что причиной удручающего положения стало отсутствие инициативы руководства в поиске новых контрактов, — отметили представители организации. — Мы призываем местное и региональное руководство вникнуть в проблемы работников НИИЭП и найти пути выхода из сложившегося положения.
На еженедельной пресс-конференции мэр Анатолий Локоть сказал, что пока не видел никаких заявлений по этому поводу.
— Мы, как правило, всегда откликаемся на обращения различного рода. Они поступают, особенно когда зарплаты не выплачиваются. Если будут подобные обращения от коллективов других предприятий, будем разбираться, пока у меня на столе таких заявлений не было, — заявил мэр Анатолий Локоть.
Ответ руководства
На самом предприятии опровергают информацию о сокращении зарплат сотрудников и говорят, что количество контрактов только растет.
— У нас не было никакого сокращения заработной платы и не предвидится сокращение заработной платы. У нас динамично растущее предприятие, мы никого не сокращаем. Идет планомерный набор персонала, — прокомментировали в пресс-службе АО «НИИЭП». — Что касается контрактов, в прошлом году у нас был рост объема товарной продукции на 30%, в 2021 году запланирован рост объема товарной продукции на 10%.
Также в пресс-службе уточнили, что набирают персонал как раз в связи с ростом объемов. А информация в интернете по поводу сокращения зарплат вызывает удивление, потому что не соответствует действительности.
— Есть документы, есть соответствующие органы, которые могут с этим разбираться. Мы можем ответить на любой официальный запрос. У нас есть пресс-служба в Москве концерна «Техмаш», соответственно, их информировали об этом, все в курсе, — отметили в пресс-службе предприятия.
НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора с просьбой прокомментировать реакцию власти на письмо от сотрудников предприятия, которое они направили губернатору Андрею Травникову. Также отправлен запрос в «Техмаш».
В настоящий момент генеральный директор НИИ электронных приборов — Сергей Жиров. Он сменил директора Амира Алямова, которого в
В ноябре прошлого года не выплачивали зарплату сотрудникам и сокращали штат на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс». Обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии. В начале декабря появилась информация о том, что сотрудники получили зарплату от 7 до