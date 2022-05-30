На ОбьГЭСе иномарка сбила 11-летнего мальчика — он переходил дорогу в неположенном месте
Ребенка увезли в больницу
Вечером в понедельник, 30 мая, на ОбьГЭСе водитель иномарки сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
— В 17 часов 3 минуты водитель 1986 года рождения на автомобиле Pontiac двигался по улице Варшавской со стороны улицы Бердышева в сторону улицы Молодости. У дома
В результате ДТП пострадал мальчик 2011 года рождения. Ребенка увезли в больницу, характер его травм уточняется.
На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Утром 30 мая в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» сбил 8-летнего мальчика.