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На ОбьГЭСе иномарка сбила 11-летнего мальчика — он переходил дорогу в неположенном месте

Ребенка увезли в больницу

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Характер травм ребенка неизвестен

Характер травм ребенка неизвестен

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Вечером в понедельник, 30 мая, на ОбьГЭСе водитель иномарки сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

— В 17 часов 3 минуты водитель 1986 года рождения на автомобиле Pontiac двигался по улице Варшавской со стороны улицы Бердышева в сторону улицы Молодости. У дома № 15 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП пострадал мальчик 2011 года рождения. Ребенка увезли в больницу, характер его травм уточняется.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Утром 30 мая в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» сбил 8-летнего мальчика.

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