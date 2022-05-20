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Новосибирец погиб после падения с 14-го этажа — он 10 лет боролся с раком

Очевидцами инцидента стали прохожие, в том числе и дети

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Мужчина упал с последнего этажа дома. По словам соседей, он тяжело болел

Мужчина упал с последнего этажа дома. По словам соседей, он тяжело болел

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Мужчина 1987 года рождения выпал из окна своей квартиры на 14-м этаже и разбился насмерть в Первомайском районе Новосибирска. Инцидент произошел вечером 19 мая на улице Заречной, 23. Информацию НГС подтвердили в Следственном комитете, родственники и соседи уточнили: погибший около 10 лет боролся с раком.

— Вчера вечером мы гуляли во дворе и увидели, как летел мужчина где-то на уровне третьего этажа. Он упал, и было очень громко. Сначала вышли соседи и стали щупать ему пульс, накрыли его одеялом, чтобы мы не смотрели. Приехала скорая и забрала его, там в траве под окнами всё еще его очки лежат, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

Как сообщили редакции соседи и родственница погибшего, у мужчины была неизлечимая болезнь — последняя стадия рака кости. Он боролся с ней более 10 лет. По словам соседей, погибший был очень порядочным человеком, всегда здоровался и помогал, если это было необходимо.

Факт смерти мужчины 1987 года рождения НГС подтвердили в Следственном комитете.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка, — кратко прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Месяц назад похожая трагедия произошла в Советском районе Новосибирска. Ученица 8-го класса из Академгородка покончила с собой в туалете гимназии «Горностай».

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