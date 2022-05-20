Новосибирец погиб после падения с 14-го этажа — он 10 лет боролся с раком

— Вчера вечером мы гуляли во дворе и увидели, как летел мужчина где-то на уровне третьего этажа. Он упал, и было очень громко. Сначала вышли соседи и стали щупать ему пульс, накрыли его одеялом, чтобы мы не смотрели. Приехала скорая и забрала его, там в траве под окнами всё еще его очки лежат, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

