Новосибирец погиб после падения с
14-го этажа — он 10 лет боролся с раком
Очевидцами инцидента стали прохожие, в том числе и дети
Мужчина 1987 года рождения выпал из окна своей квартиры на
— Вчера вечером мы гуляли во дворе и увидели, как летел мужчина где-то на уровне третьего этажа. Он упал, и было очень громко. Сначала вышли соседи и стали щупать ему пульс, накрыли его одеялом, чтобы мы не смотрели. Приехала скорая и забрала его, там в траве под окнами всё еще его очки лежат, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
Как сообщили редакции соседи и родственница погибшего, у мужчины была неизлечимая болезнь — последняя стадия рака кости. Он боролся с ней более
Факт смерти мужчины
— Проводится уголовно-процессуальная проверка, — кратко прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
Месяц назад похожая трагедия произошла в Советском районе Новосибирска. Ученица