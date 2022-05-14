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На Ипподромской магистрали забил фонтан горячей воды

Прорыв случился из-за начавшихся испытаний теплосетей

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Фонтан из теплосети сняли очевидцы

Фонтан из теплосети сняли очевидцы

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Днем 14 мая на Ипподромской магистрали из-под земли забил фонтан — прорыв теплосетей сняли очевидцы.

Фонтан высотой в пару метров появился на перекрестке Ипподромской магистрали и улицы Островского. В СГК сообщили, что аварию оперативно устранили.

— Проводили гидравлические испытания тепломагистрали на трубопроводе диаметром 700 мм, — рассказала руководитель пресс-службы СГК Наталья Барсукова, добавив, что после устранения прорыва давление продолжат поднимать. — Температура воды составляет 40 градусов, тем не менее просим горожан проявлять осторожность — не подходить близко к местам проведения работ и не оставлять автомобили в местах, где вывешены предупреждения об испытаниях.

Испытания на теплосетях начались 12 мая, сразу после завершения отопительного сезона. Подобные фонтаны в это время появляются в городе регулярно.

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СГКиспытания теплосетейфонтан
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