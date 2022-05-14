В Новосибирске загорелся частный дом с газовым баллоном — соседние дома эвакуировали
Из горящего дома спаслась семья с двумя детьми
Утром 14 мая в Калининском районе загорелся частный дом — пожар начался в доме на улице
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 06:36, пожарные прибыли на место через 15 минут и к 7 утра локализовали пожар и ликвидировали угрозу для соседних домов: в горящем здании находился газовый баллон. К этому времени успела сгореть и частично обрушиться крыша дома.
В результате огнем оказались повреждены два жилых дома, на
Семья с двумя детьми из горящего дома эвакуировалась самостоятельно, еще два человека так же сами вышли из соседних зданий, одну женщину эвакуировали сотрудники МЧС. Информации о причинах пожара пока нет.
Несколько дней назад пожар случился в доме на Малой Айвазовской: сотрудникам МЧС пришлось постоянно охлаждать газовый баллон внутри здания, потому что вынести его оказалось невозможно.