В Новосибирске загорелся частный дом с газовым баллоном — соседние дома эвакуировали

Утром 14 мая в Калининском районе загорелся частный дом — пожар начался в доме на улице Рубежной, 80 .



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 06:36, пожарные прибыли на место через 15 минут и к 7 утра локализовали пожар и ликвидировали угрозу для соседних домов: в горящем здании находился газовый баллон. К этому времени успела сгореть и частично обрушиться крыша дома.

