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Тема дняПожары уничтожают леса в России
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В Новосибирске загорелся частный дом с газовым баллоном — соседние дома эвакуировали

Из горящего дома спаслась семья с двумя детьми

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В этой части улицы Ружейной находятся в основном старые частные дома

В этой части улицы Ружейной находятся в основном старые частные дома

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Утром 14 мая в Калининском районе загорелся частный дом — пожар начался в доме на улице Рубежной, 80.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 06:36, пожарные прибыли на место через 15 минут и к 7 утра локализовали пожар и ликвидировали угрозу для соседних домов: в горящем здании находился газовый баллон. К этому времени успела сгореть и частично обрушиться крыша дома.

В результате огнем оказались повреждены два жилых дома, на Ружейной, 80 и Ружейной, 84 (в последнем, по данным МЧС, никто не живет), и крыша капитального гаража на Народной, 8/4 к. 2.

Семья с двумя детьми из горящего дома эвакуировалась самостоятельно, еще два человека так же сами вышли из соседних зданий, одну женщину эвакуировали сотрудники МЧС. Информации о причинах пожара пока нет.

Несколько дней назад пожар случился в доме на Малой Айвазовской: сотрудникам МЧС пришлось постоянно охлаждать газовый баллон внутри здания, потому что вынести его оказалось невозможно.

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