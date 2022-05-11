«Раны затягиваются, но в душе остался страх»: выжившие — о 10 минутах ада, который устроил казанский стрелок

— Она должна нести ответственность. В классе (где произошел расстрел. — Прим. ред.) не работали громкоговорители. Она об этом знала. Громкоговоритель не работал! Дети не услышали, и учительница не услышала в чём там дело, — говорит женщина.



В итоге Амине Валеевой официально предъявили обвинение. Об этом в своем телеграм-канале 1 апреля написал ее адвокат Руслан Нагиев. Он отметил, что его подзащитной грозит до 7 лет лишения свободы. При этом Нагиев рассказал, что следователи взяли с него подписку о неразглашении подробностей материалов дела. Но в Сеть то и дело утекают какие-то данные, настраивающие общество против его подзащитной.



— Сами следователи активно распространяют выгодные обвинению материалы. При этом скрывают доказательства защиты. Таким образом, распространение исключительно обвинительной информации направлено на создание негативного общественного резонанса и воздействие с его помощью на суд, — писал Нагиев.



В беседе с журналистом 116.RU он не стал вдаваться в подробности. Причина всё та же — подписка о неразглашении.



— Дело пока никак не продвигается. Ей предъявлено обвинение. Дело готовится к завершению. Как она стала обвиняемой — это надо задать вопрос следователям. Это они предъявили ей обвинение и поменяли статус, и они считают, что она виновна. У нее сейчас плохое настроение, она отрицает предъявленные обвинения. Мы тоже будем настаивать на том, что она не виновна, — рассказал нам адвокат директора гимназии № 175 Руслан Нагиев.



«Физически их раны затягиваются, но в душе остался страх»

В том самом кабинете, где так и не сработали громкоговорители, был один из сыновей имама мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин. Услышав, что в гимназии стрельба, он тут же приехал на место. Но ни пройти в школу, ни дозвониться до своих детей он не мог. Рустам остался стоять на улице.



А в это время его 14-летний сын прятался за партой в дальнем углу кабинета, пока Галявиев убивал его одноклассников. Мальчик смог выжить в этой бойне. А вот его младший, 9-летний брат получил ранение: он оказался недалеко от места, где Галявиев взорвал самодельную бомбу. Малыша нашел брат и вместе с учителями вытащил из здания школы. Братья уехали в больницу вместе, младшего медикам пришлось прооперировать.



Как рассказал журналисту 116.RU отец сыновей, его дети до сих пор отходят от пережитого. Они учатся в той же гимназии. Более того, его третий сын пошел учиться в эту же школу.

