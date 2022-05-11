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Стрельба в школе в Казани

«Раны затягиваются, но в душе остался страх»: выжившие — о 10 минутах ада, который устроил казанский стрелок

Мы восстановили хронологию событий и поговорили с участниками трагических событий 11 мая 2021 года

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За 9 погибших человек Галявиева могут отправить в тюрьму на всю жизнь

За 9 погибших человек Галявиева могут отправить в тюрьму на всю жизнь

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Тихий, спокойный, правда, был совсем нелюдим и учился на тройки. Таким Ильназа Галявиева помнят его учителя. И никто из них не ожидал, что подросток утром 11 мая 2021 года возьмет в руки ружье, пойдет в гимназию № 175 и начнет убивать. Ровно год назад от рук 19-летнего Галявиева погибли девять человек: семь детей и двое учителей. Ему понадобилось всего 10 минут, чтобы устроить в школе кровавую бойню.

Вместе с участниками событий того дня мы вспоминаем одну из самых больших трагедий Казани, общаемся с теми, кто в то утро помогал спрятаться испуганным и окровавленным школьникам, изучаем материалы дела.

«Там террорист, там террорист, в школе стреляют!»


Напасть на собственную школу Галявиев планировал несколько месяцев. Свою кровавую идею он вынашивал примерно с 1 января по 6 мая прошлого года. За это время Ильназ успел купить ружье, самостоятельно собрать бомбу и изготовить взрывчатое вещество, говорят следователи.

16 апреля подросток поехал в соседнюю Йошкар-Олу. Именно там он и купил ружье Hatsan Escort PS Guard 12-го калибра. Лицензию на дробовик он получил за несколько дней до покупки, а деньги заработал, продавая предметы в компьютерной игре.

Днем нападения на казанскую гимназию Галявиев выбрал 11 мая 2021 года. Это был первый рабочий день после майских праздников. В 08:57, за 20 минут до кровавой бойни в школе, он создал телеграм-канал с названием «Бог». И опубликовал пост с таким текстом: «Сегодня убью огромное количество бмомусора и сам застрелюсь» (орфография сохранена. — Прим. ред.).

Потом Галявиев залил свою квартиру на улице Туганлык селитрой, поджег ее и отправился в школу убивать. Взрыва дома удалось избежать каким-то чудом — огонь потух сам, не добравшись до газопровода. Но об этом 19-летний нападавший уже не знал, он был почти у своей кровавой цели.

Это дом, в котором жил Галявиев

Это дом, в котором жил Галявиев

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От дома до гимназии подросток шел около 4 минут. На плече он нес дробовик. И никто не остановил странного парня в то утро. Тем временем в гимназии, которую стрелок сам окончил в 2017 году, шел уже второй урок.

Огонь из ружья он открыл на подходе к лицею. У входа стояла 19-летняя девушка, в которую он начал палить. Благо не попал. Первой потенциальной жертве стрелка удалось сбежать. Ну а дальше он ворвался в школу и прямо с порога начал стрелять во всех, кого видел.

Первым на его пути оказался работник гимназии и бывший учитель математики Мулланур Мустафин. Мужчина пытался защитить детей, но пуля, вылетевшая из ружья Галявиева, пробила ему живот и голову. Но Мустафин выжил. В августе 2021 года его выписали из больницы. Выжила и вахтер казанской гимназии Таскира Ахмадуллина. При виде стрелка она нажала на тревожную кнопку и убежала на второй этаж, предупредив всех, кого смогла.

Спустя буквально несколько минут о бойне в школе узнала директор — Амина Валеева. По громкой связи она велела всем оставаться в кабинетах, никуда не выходить и забаррикадировать двери.

— Я в тот день вела урок. Директор объявила, чтобы мы никого не пускали и не выпускали из кабинета. Он стучал к нам, но мы не стали открывать. В нашем классе пострадавших не было, — вспоминает один из учителей гимназии в разговоре с журналистом 116.RU.

Но послание директора не услышали в кабинете № 310 на 3-м этаже. Ученики 8 «А» класса продолжали занятия. Именно туда и ворвался Галявиев. Он выстрелил в учительницу, которая пыталась его остановить, — Диляру Галиуллину. Но она выжила. А потом стрелок направил ружье на напуганных, пытавшихся спрятаться за партами детей. Он открыл по ним огонь.

В тот день возле казанской школы стояли скорые

В тот день возле казанской школы стояли скорые

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10 минут внутри здания творился ад

10 минут внутри здания творился ад

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Полицейским не пришлось штурмовать здание, стрелок сдался сам

Полицейским не пришлось штурмовать здание, стрелок сдался сам

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В это время от звуков выстрелов проснулся Роял Джахангиров. 17-летний парень вместе с семьей живет в частном доме рядом с гимназией. Спросонья он подумал: наверное, запускают салют в честь прошедшего Дня Победы. Но потом Роял выглянул в окно.

— Я проснулся, выглянул на улицу, а там дети бегут к нам. Я не понимал, что произошло. И только потом всё стало понятно, когда дети стали кричать: «Там террорист, там террорист, в школе стреляют». Мне кажется, что весь народ был у нас, потому что наш дом стоит прямо возле школы, — делится воспоминаниями с журналистом 116.RU Роял.

В школе в это время продолжалась стрельба. Галявиев вышел из класса № 310 и из окна коридора увидел во дворе детей, у которых был урок физкультуры. Стрелок начал палить по ним. Дети стали разбегаться, а Галявиев опять вернулся к 8 «А» классу. Дети, пытаясь спастись, стали выпрыгивать из окон 3-го этажа. А он снова открыл по ним огонь.

В это время дети третьих и четвертых классов уже добежали до дома семьи Джахангировых.

— Мы сразу же бросились им на помощь, вызывали скорую помощь, я позвонил папе, чтобы он срочно приехал домой. Люди собирались у нас, приходили другие родители, соседи, и все помогали сбежавшим из школы детям. Их мы разместили у себя во дворе и в доме, где им было безопасно, — рассказывает Роял о событиях того дня.

Как вспоминает отец Рояла — Гамбар, когда он прибежал домой, то застал страшную картину: дети были в крови, они были напуганы. Стены и полы в его доме также были в крови. Малыши просили защитить их, они кричали, что их убивают.

— Да, были некоторые из детей в крови, но, возможно, потому, что, пока они к нам бежали, падали. Сейчас из тех, кого мы спасали, уже никто не приходит, но в прошлом году заходили мамы учеников, — вспоминает Роял.

Гамбар Джахангиров вместе с сыном Роялом спасал напуганных детей в своем доме

Гамбар Джахангиров вместе с сыном Роялом спасал напуганных детей в своем доме

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Ад в казанской гимназии длился 10 минут: с 09:24 до 09:34. Стрелок сдался сам, когда на место приехали полиция и ОМОН. Галявиев просто вышел на крыльцо школы, подняв руки вверх. За 10 минут он убил 2 учителей и 7 детей. Еще 143 человека получили ранения разной степени тяжести. По последним данным следствия, Галявиев выпустил из ружья не менее 30 патронов.

«Я просто хочу посмотреть в его глаза»


Ильназа Галявиева суд арестовал в тот же день и отправил за решетку. А следователи за последний год возбудили и расследуют три уголовных дела.

Первое — в отношении самого стрелка. Судить Галявиева будут по 4 статьям:

  • ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство;
  • ч. 1 ст. 223.1 УК РФ — незаконное изготовление бомбы;
  • ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — хранение и ношение взрывчатых веществ;
  • ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества.

В совокупности по этим статьям Галявиев в качестве максимального наказания может получить пожизненное лишение свободы.

Ильназ Галявиев на суде 5 мая

Ильназ Галявиев на суде 5 мая

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Следователи уже передали материалы расследования в суд. В деле большее 600 потерпевших. Десятиминутный ад в казанской гимназии уместился в 310 томов уголовного дела. Галявиев только 4 апреля начал читать материалы. В день, как он сам признался, может осилить только 1,5 тома. Пока он изучил только 21 том, поэтому судебный процесс еще не начался.

Последний раз Галявиеву продлили арест 5 мая. На это заседание пришли родные погибших и пострадавших. В зале суда были и выжившие в той бойне дети. Они ничего не сказали Галявиеву, а лишь молча смотрели ему в глаза. Как, например, Ангелина (имя изменено по просьбе ребенка. — Прим. ред.). Во время перерыва она рассказала нам, что в тот день была в том самом кабинете № 310. Девочка получила ранения картечью. На руках у Ангелины остались шрамы. Чтобы спастись от стрелка, она спрыгнула с 3-го этажа.

— Я очень близко общалась с погибшими ребятами. Мы были друзьями. Это у меня в памяти до сих пор. Я работала с психологами. Я просто хочу посмотреть в его глаза, — сказала Ангелина.

Родители пытаются узнать хоть какую-то информацию о своих детях, которые находились в здании школы наедине со стрелком

Родители пытаются узнать хоть какую-то информацию о своих детях, которые находились в здании школы наедине со стрелком

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Фигурантами еще одного уголовного дела стали директор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Именно они должны были обеспечить безопасность в школе, считает следствие. Им следователи предъявили обвинение по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ну и еще одним фигурантом уголовного дела стала директор гимназии № 175.

«Мы тоже будем настаивать на том, что она невиновна»


Изначально директор Амина Валеева была в деле просто свидетелем. Но потом, по всей видимости, вопросы появились и к ней. Следователи ее обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Претензия простая: почему в кабинете № 310 не сработали громкоговорители и что вообще было с охраной в школе.

Об уголовном деле в отношении Валеевой стало известно в октябре прошлого года. Тогда за директора вступилась группа родителей учеников 175-й гимназии. Они обратились к Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой оправдать Валееву.

— Просим вас учесть тот факт, что количество жертв среди педагогов, детей и обслуживающего персонала, находившихся в стенах гимназии по состоянию на 11 мая 2021 г., оказалось минимальным лишь по той причине, что Валеева А. С. в день своего очередного отпуска оказалась в стенах гимназии и четко и убедительно сработала, — говорилось в обращении.

Все спецслужбы год назад были стянуты к школе

Все спецслужбы год назад были стянуты к школе

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Родители тогда объясняли: в школе 11 мая были 811 учеников и 55 педагогов. Они считают, что выжить 804 школьникам и 53 учителям удалось в том числе благодаря своевременным действиям Валеевой.

Буквально 5 месяцев назад в Сети появилась петиция в защиту директора гимназии. За это время она набрала больше 41 тысячи подписей. В тексте сказано, что власти города якобы не выделяли деньги из бюджета на охрану школы. Родители на это собирали деньги сами. Но от этой идеи не все были в восторге, поэтому от услуг платного ЧОП пришлось отказаться.

— Решение о прекращении сотрудничества с ЧОП было принято родителями на общем собрании школы! Благодаря слаженным действиям директора и педагогического коллектива мы избежали больших потерь, — написано в обращении.

В защиту Валеевой высказались и учителя гимназии, с которыми мы поговорили год спустя.

— Никто не согласен с этим. Она ни в чем не виновата. Тем более она была в отпуске. Если бы не она (не объявила о тревоге. — Прим. ред.), я не знаю, что бы с нами было, если бы мы не заперлись в кабинетах. Мы бы на (звук. — Прим. ред.) взрыва вышли бы в коридор. Даже не представляем... Всё было вовремя… Героически она поступила, — поделились с нами учителя своими воспоминаниями.

Но такая позиция не у всех. Мама одной из пострадавших учениц заявила журналисту 116.RU: директор в ответе за бойню, которая произошла год назад.

Изначально Амина Валеева (в центре) была просто свидетелем. Потом дело переквалифицировали

Изначально Амина Валеева (в центре) была просто свидетелем. Потом дело переквалифицировали

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— Она должна нести ответственность. В классе (где произошел расстрел. — Прим. ред.) не работали громкоговорители. Она об этом знала. Громкоговоритель не работал! Дети не услышали, и учительница не услышала в чём там дело, — говорит женщина.

В итоге Амине Валеевой официально предъявили обвинение. Об этом в своем телеграм-канале 1 апреля написал ее адвокат Руслан Нагиев. Он отметил, что его подзащитной грозит до 7 лет лишения свободы. При этом Нагиев рассказал, что следователи взяли с него подписку о неразглашении подробностей материалов дела. Но в Сеть то и дело утекают какие-то данные, настраивающие общество против его подзащитной.

— Сами следователи активно распространяют выгодные обвинению материалы. При этом скрывают доказательства защиты. Таким образом, распространение исключительно обвинительной информации направлено на создание негативного общественного резонанса и воздействие с его помощью на суд, — писал Нагиев.

В беседе с журналистом 116.RU он не стал вдаваться в подробности. Причина всё та же — подписка о неразглашении.

— Дело пока никак не продвигается. Ей предъявлено обвинение. Дело готовится к завершению. Как она стала обвиняемой — это надо задать вопрос следователям. Это они предъявили ей обвинение и поменяли статус, и они считают, что она виновна. У нее сейчас плохое настроение, она отрицает предъявленные обвинения. Мы тоже будем настаивать на том, что она не виновна, — рассказал нам адвокат директора гимназии № 175 Руслан Нагиев.

«Физически их раны затягиваются, но в душе остался страх»


В том самом кабинете, где так и не сработали громкоговорители, был один из сыновей имама мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин. Услышав, что в гимназии стрельба, он тут же приехал на место. Но ни пройти в школу, ни дозвониться до своих детей он не мог. Рустам остался стоять на улице.

А в это время его 14-летний сын прятался за партой в дальнем углу кабинета, пока Галявиев убивал его одноклассников. Мальчик смог выжить в этой бойне. А вот его младший, 9-летний брат получил ранение: он оказался недалеко от места, где Галявиев взорвал самодельную бомбу. Малыша нашел брат и вместе с учителями вытащил из здания школы. Братья уехали в больницу вместе, младшего медикам пришлось прооперировать.

Как рассказал журналисту 116.RU отец сыновей, его дети до сих пор отходят от пережитого. Они учатся в той же гимназии. Более того, его третий сын пошел учиться в эту же школу.

— Физически их раны затягиваются, но в душе остался страх. Это чувство осталось у них до сих пор. Все трое продолжают учиться в 175-й гимназии. У них остался психологический страх. То есть если они слышат любой шум, то сразу впадают в страх. При детях мы стараемся об этом не вспоминать, для того чтобы их не травмировать, — рассказал нам Рустам Хайруллин.

Год назад у школы был стихийный мемориал. Со всего города сюда приходили почтить память убитых детей и учителей

Год назад у школы был стихийный мемориал. Со всего города сюда приходили почтить память убитых детей и учителей

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«Она говорила, что у нее совсем нет времени на жизнь»


— Ты удивишься, как легко вставать с постели, когда ты счастлив, — пост с таким текстом 6 мая 2021 года разместила в своих соцсетях учительница английского языка гимназии № 175 Эльвира Игнатьева. Ровно через 5 дней она оттолкнет от ребенка Галявиева и сама станет его жертвой.

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До своего 27-го дня рождения Эльвира не дожила буквально 2 месяца. Как вспоминает ее подруга Альфина, учительница планировала уволиться. Она делилась: из-за работы ей не хватает времени на жизнь. Эльвира не успевала есть, спать, гулять, да и просто радоваться жизни. Она пообещала подруге: доработает до мая в школе и уйдет.

— Эльвира преподала нам свой последний и главный урок. Если ты чувствуешь, что не на своем месте, если ты чувствуешь, что несчастлив, если вся вселенная вокруг способствует тому, чтобы ты что-то поменял, не жди ни минуты. Я счастлива была иметь такого друга, как ты. И ты снова показала, как прекрасна твоя душа, — написала Альфина в своих соцсетях.

На Эльвиру Игнатьеву в соцсетях до сих пор подписаны десятки тысяч человек. И каждый день они оставляют комментарии под последней фотографией молодой и невероятно смелой учительницы.

Эльвире Игнатьевой было 26 лет

Эльвире Игнатьевой было 26 лет

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Вторая погибшая учительница — 55-летняя Венера Айзатова. Она проработала в школе 34 года. Венера Султангареевна вышла навстречу убийце и закрыла собой детей.

— Она уж в последние годы, я знаю, безвылазно в школе пропадала. Можно сказать, жила в школе. Работала там, а летом лагерь вела. Всё время на работе. Любила школу она, детей любила. Вот и всё, что я хочу сказать. И дети тоже очень любили ее, — рассказывает брат погибшей учительницы Рифкат Аббазов.

О героически погибших учительницах до сих пор с теплотой вспоминают и бывшие коллеги. Они говорят и об Эльвире Игнатьевой, и о Венере Айзатовой только одно — их очень сильно любили дети.

— Венера запомнилась не только работой, но и своем обаянием. Она давно работала в школе. Ответственный, хороший и положительный человек был. Всегда уважительно относилась ко всем. А Эльвира вела английский язык. Она тоже любила свой предмет и своих детей, — поделились с нами учителя.

Венера Айзатова проработала в школе 34 года

Венера Айзатова проработала в школе 34 года

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«Я осознал себя Богом»


Спустя несколько часов после задержания в Сети появилось первое видео с Ильназом Галявиевым. Он был в крови, прикован к решетке и рассказывал, зачем пошел убивать невинных детей.

— Я осознал себя Богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть! <...> Я сам два месяца назад осознал, что я Бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее Наилей просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. Отчим? У меня нету отчима. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл, — говорил тогда в видео Галявиев.

Позже оперативника, который снял это видео, уволили.

А Галявиева отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. В конце июля прошлого года его признали невменяемым. Такой вывод тогда сделали эксперты научного центра имени Сербского. Но в ноябре того же года вторая экспертиза показала обратное: Галявиев вменяемый и он полностью осознавал, что делал 11 мая.

— Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи, — позже объяснил необходимость второй экспертизы председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

СЮЖЕТ

Стрельба в школе в КазаниСтрельба в школе в Казани

Говоря о мотивации, следователи пришли к выводу, что Галявиев пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур. Он изучил их действия в интернете и скопировал их при нападении. Но сам стрелок это отрицает. В декабре 2021 года он впервые прокомментировал свое нападение на школу. Видео с разговором опубликовало интернет-издание «Реальное время».

— Конечно, раскаиваюсь. Но эти слова не вернут погибших. Прощу прощения. Извините меня за то, что я сделал. Много чего могло меня остановить [в тот день], на самом деле, — сказал Галявиев.

12 мая 2021 года в Татарстане было объявлено днем траура.

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