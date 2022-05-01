В Забайкальском крае жестко приземлился вертолет — один человек погиб и пятеро пострадали
Вертолет использовался для тушения природных пожаров
В Забайкальском крае на аэродроме города Могоча совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Как сообщил порталу «Чита.Ру» начальник управления пресс-службы и информации правительства Забайкальского края Роман Шадрин, вертолет использовался для тушения природных пожаров.
— Вертолет краю не принадлежит, техника контрактуется для работы на пожарах, чтобы доставлять людей. Вертолет, принадлежащий компания «Мостовик», совершил жесткую посадку. Один человек погиб, пятеро в удовлетворительном состоянии проходят обследование, остальные пострадали незначительно. Сколько точно было людей на борту, пока сказать не можем, — пояснил Роман Шадрин.
Позднее в пресс-службе Минздрава Забайкальского края рассказали, что при падении вертолета пострадали шесть человек — один погиб на месте, еще пятеро доставлены в Могочинскую ЦРБ.
— Врачи оценивают состояние как удовлетворительное, в настоящее время проводится необходимое дообследование, — сообщили в ведомстве.
Всего в вертолете находились 15 человек. По данным источника ТАСС, приоритетные версии жесткой посадки — ошибка экипажа и отказ техники.
Несколько дней назад военный вертолет Минобороны потерпел крушение в Саратовской области — он полностью сгорел, внутри нашли тело одного из пилотов, второй выпрыгнул с парашютом.