Вооруженный мужчина захватил и 6 часов удерживал ребенка в Чите. Что известно?
Трехлетнего мальчика освободили после штурма квартиры
Мужчина, вооруженный ножом (по другим данным, обрезом), в Чите несколько часов удерживал трехлетнего ребенка. Он не выдвигал никаких требований и не вступал в переговоры. Мы собрали всё, что известно об этом.
Фото со штурма квартиры.
Оперативная съемка с места штурма квартиры и спасения ребенка.
Что происходило
События начали разворачиваться в десятиэтажке в Чите около 17.00. На месте находились машины МЧС, Росгвардии, реанимобиль и автолестница, готовая к использованию.
Сотрудники правоохранительных органов не пускали людей — даже жильцов — в подъезд, и с их слов выяснилось, что в доме 36-летний мужчина удерживал ребенка и женщину. Ей удалось покинуть квартиру — по словам очевидцев, она убежала, есть версия, что мужчина выгнал ее.
ТАСС опубликовал сообщение со ссылкой на начальника поисково-спасательной службы госучреждения «Забайкалпожспас» Сергея Скрынника.
«Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребенок трех лет», — приводится цитата Скрынника.
После развода
Захвативший ребенка Алексей Докин, согласно странице «ВКонтакте», — выпускник Иркутского государственного университета путей сообщения.
В открытых источниках есть информация о том, что Алексей Викторович Докин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Видами деятельности указаны автостоянка, СТО и автомойка.
СМИ сообщали, что Докин якобы имел проблемы с законом. РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, пишет, что он был ранее судим за наркотики.
По данным источников, удерживаемая женщина — бывшая жена Докина Анастасия. Причиной их расставания послужили конфликты и угрозы супруга. Докин хотел вернуть жену и сына, клялся, что не может жить без семьи, однако Анастасия не соглашалась возобновить отношения.
От переговоров с силовиками Докин отказался. Его задержали сотрудники Росгвардии в ходе штурма. Сопротивления он не оказывал, сообщил журналистам помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков 1 мая. В результате никто не пострадал — ни мальчик, ни его отец.
В квартире пилили дверь, кроме того, силовики на лестнице поднимались к окнам квартиры.
Около часу ночи силовики вывели из подъезда мужчину и посадили в полицейский автомобиль. Несколькими минутами ранее из подъезда в машину скорой помощи вывели женщину с ребенком.
Егор Марков отметил, что пока не проведено освидетельствование, нельзя говорить, в каком состоянии находится задержанный. На вопрос о том, чем был вооружен мужчина, представитель СКР сказал, что это сейчас устанавливают следователи.
— Предстоит установить, почему он никого не впускал в квартиру и не выпускал ребенка. Мальчик, вероятно, не настолько адекватно оценивал обстановку. С ним сейчас работают медики, вся помощь, в том числе психологическая, ему будет оказана, — добавил Марков.
Он также отметил, что по статье о незаконном лишении свободы задержанному грозит до 5 лет колонии.