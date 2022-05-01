Вооруженный мужчина захватил и 6 часов удерживал ребенка в Чите. Что известно?

ТАСС опубликовал сообщение со ссылкой на начальника поисково-спасательной службы госучреждения «Забайкалпожспас» Сергея Скрынника.



«Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребенок трех лет», — приводится цитата Скрынника.

После развода

Захвативший ребенка Алексей Докин, согласно странице «ВКонтакте», — выпускник Иркутского государственного университета путей сообщения.

В открытых источниках есть информация о том, что Алексей Викторович Докин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Видами деятельности указаны автостоянка, СТО и автомойка.

СМИ сообщали, что Докин якобы имел проблемы с законом. РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, пишет, что он был ранее судим за наркотики.

По данным источников, удерживаемая женщина — бывшая жена Докина Анастасия. Причиной их расставания послужили конфликты и угрозы супруга. Докин хотел вернуть жену и сына, клялся, что не может жить без семьи, однако Анастасия не соглашалась возобновить отношения.