Спорткар арестовали у новосибирца: в 2010-х он пытался наладить выпуск Marussia в Сибири

После банкротства компании Фоменко новосибирский предприниматель вместе с компаньонами выкупил всю коллекцию суперкаров Marussia с целью наладить их выпуск на территории Сибири. Известно, что Сердцеву удалось восстановить один автомобиль. На нем его сын Игорь в 2016 году попал в ДТП. Впоследствии суперкар Marussia был выставлен на продажу за 10 миллионов рублей.

