Спорткар арестовали у новосибирца: в 2010-х он пытался наладить выпуск Marussia в Сибири
Престижный автомобиль арестован за долги в 5,5 миллиона рублей
22 апреля судебные приставы сообщили об аресте спорткара Marussia, который принадлежит «директору известного в городе автосалона». Должником оказался Александр Сердцев — в начале 2010-х годов он хотел наладить выпуск таких автомобилей в Сибири.
По данным представителей новосибирского управления ФССП, у предпринимателя накопились долги на сумму более 5,5 миллиона рублей.
Приставы запретили должнику выезжать за пределы страны, арестовали его банковские счета, а также запретили регистрационные действия с его имуществом. Имеющийся у бизнесмена спорткар Marussia поместили на эвакуатор и передали взыскателю.
Руководитель конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков, у которого весной 2021 года арестовывали спорткар Marussia, в беседе с журналистом НГС заявил, что в этот раз приставы наведались к его бывшему партнеру Александру Сердцеву. Информацию подтвердили в пресс-службе новосибирского управления ФССП.
Известно, что в отношении Александра Сердцева возбуждено более 10 исполнительных производств, большая часть которых приходится на налоговую задолженность и долги по кредитам. Ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Чуб сообщила НГС, что спорткар Marussia был передан на ответственное хранение одному из кредиторов предпринимателя.
— У должника есть шанс вернуть автомобиль, оплатив задолженность до его реализации на торгах, — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Сердцев на данный момент является руководителем 7 действующих организаций: ООО «Виголь» (грузоперевозки), ООО «Вип-Сервис» (торговля автомобилями), ООО «М-Моторс» (оптовая торговля автомобилями), ООО «С-Авто» (техобслуживание и ремонт автомобилей), ООО «Стройтех» (производство стройматериалов) и ООО «Автомобильные технологии» (оптовая торговля автозапчастями). Самые крупные долги числятся за компанией «С-Авто»: частично проиграны суды на требования о возврате 5,6 млн рублей (из них 4,6 млн рублей ООО «Новосибирск Кропоткина Авто»).
В начале 2010-х годов компания Александра Сердцева VIP-Service стала официальным дилером Marussia Motors, бренда шоумена и автогонщика Николая Фоменко. Сердцев планировал построить полноценный шоурум в Новосибирске, но планы реализовать не удалось.
После банкротства компании Фоменко новосибирский предприниматель вместе с компаньонами выкупил всю коллекцию суперкаров Marussia с целью наладить их выпуск на территории Сибири. Известно, что Сердцеву удалось восстановить один автомобиль. На нем его сын Игорь в 2016 году попал в ДТП. Впоследствии суперкар Marussia был выставлен на продажу за 10 миллионов рублей.