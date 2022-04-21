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Дом, две бани и автомобиль сгорели в СНТ в Первомайском районе

Причина пожара устанавливается

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Сообщение о пожаре поступило в 22:29

Сообщение о пожаре поступило в 22:29

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В Новосибирске около 10 часов вечера 20 апреля загорелись несколько зданий в СНТ «Садовод» Первомайского района. В результате пожара повреждены дом, две бани и автомобиль на общей площади 200 кв. м.

— Принятыми мерами пожар был локализован в 23:15. Ликвидация открытого горения — в 23:32. На реагирование привлекались 29 человек и 9 единиц техники, от МЧС России — 22 человека и 6 единиц техники, — сообщили на сайте МЧС по Новосибирской области.

Пострадавших в пожаре нет. Как уточнили НГС в пресс-службе МЧС, причины пожара устанавливаются.

В Новосибирской области 16 апреля зарегистрировали максимальное количество термоточек за последние 5 лет.

МЧССНТпожар
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