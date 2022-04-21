Дом, две бани и автомобиль сгорели в СНТ в Первомайском районе
Причина пожара устанавливается
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В Новосибирске около 10 часов вечера
— Принятыми мерами пожар был локализован в 23:15. Ликвидация открытого горения — в 23:32. На реагирование привлекались 29 человек и 9 единиц техники, от МЧС России — 22 человека и 6 единиц техники, — сообщили на сайте МЧС по Новосибирской области.
Пострадавших в пожаре нет. Как уточнили НГС в пресс-службе МЧС, причины пожара устанавливаются.
В Новосибирской области