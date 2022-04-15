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Тема дняПропала 15-летняя девочка
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Пропавшую после вечеринки 21-летнюю девушку нашли мертвой — она исчезла еще в октябре 2021-го

По информации Следственного комитета, на ее теле не обнаружили признаков насильственной смерти

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СК начал доследственную проверку

СК начал доследственную проверку

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Сегодня в Новосибирской области нашли мертвой пропавшую еще 9 октября 2021 года Анастасию Новоселову. 21-летнюю девушку искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Последнее, что было о ней известно, — в день пропажи, 9 октября, она посещала развлекательное заведение.

По информации Следственного комитета, Черепановский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела девушки.

— При осмотре тела на месте происшествия каких-либо признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

На днях нашли тело пропавшего 7 апреля 22-летнего Максима Гудкова.

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