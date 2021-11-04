В Новосибирской области ищут 21-летнюю девушку — она пропала после вечеринки

В поселке Маслянино Новосибирской области пропала 21-летняя Анастасия Новоселова. Последнее, что о ней известно — в день пропажи, 9 октября, она посещала развлекательное заведение.

— Девушка была в развлекательном заведении в Маслянинском районе, затем должна была пойти домой. Ранее бывали периоды, когда родные не знали о ее местонахождении до недели. Она проживает самостоятельно, контакты поддерживает с родными и близкими по мере необходимости. Но здесь прошло более длительное время. Родные стали звонить знакомым, оказалось, что им ничего неизвестно. Телефон с того момента не в сети, звонков не зарегистрировано. Выхода в социальные сети не было. Прорабатывались различные версии, в том числе что она могла уехать в Новосибирск — здесь у нее есть знакомые, но их контакты родным неизвестны. Возможно, женщина находится в Новосибирске и кому-то известно, где она проживает и почему не выходит на связь с близкими, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.