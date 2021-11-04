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В Новосибирской области ищут 21-летнюю девушку — она пропала после вечеринки

Анастасия Новоселова может находиться в Новосибирске

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Телефон девушки недоступен, в соцсети она не выходит. Родные бьют тревогу

Телефон девушки недоступен, в соцсети она не выходит. Родные бьют тревогу

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В поселке Маслянино Новосибирской области пропала 21-летняя Анастасия Новоселова. Последнее, что о ней известно — в день пропажи, 9 октября, она посещала развлекательное заведение.

— Девушка была в развлекательном заведении в Маслянинском районе, затем должна была пойти домой. Ранее бывали периоды, когда родные не знали о ее местонахождении до недели. Она проживает самостоятельно, контакты поддерживает с родными и близкими по мере необходимости. Но здесь прошло более длительное время. Родные стали звонить знакомым, оказалось, что им ничего неизвестно. Телефон с того момента не в сети, звонков не зарегистрировано. Выхода в социальные сети не было. Прорабатывались различные версии, в том числе что она могла уехать в Новосибирск — здесь у нее есть знакомые, но их контакты родным неизвестны. Возможно, женщина находится в Новосибирске и кому-то известно, где она проживает и почему не выходит на связь с близкими, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Анастасия Новоселовой 160–165 см, она худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые. Была одета в темно-синюю удлиненную куртку, бежевую вязаную кофту, черные джинсы и черные кроссовки на платформе.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно).

В октябре в Новосибирской области пропала девушка. Юлия Синцева собиралась поехать в другой город, но ее рюкзак нашли в магазине.

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пропала девушкаМаслянинопоисковый отряд «ЛизаАлерт»
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