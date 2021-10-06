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В Новосибирской области пропала девушка. Ее рюкзак нашли в магазине

Юлия Синцева собиралась поехать в другой город

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3 сентября Юлия Синцева собралась поехать в Тогучин, но до места назначения так и не доехала

3 сентября Юлия Синцева собралась поехать в Тогучин, но до места назначения так и не доехала

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В Новосибирской области ищут 21-летнюю Юлию Синцеву. Девушка проживает с родителями в поселке Никольском в Тогучинском районе. 3 сентября она собралась поехать в Тогучин, но до места назначения так и не доехала.

— В тот день девушка была дома у родных и планировала поехать в Тогучин, но там она не появилась. Родственники стали выяснять и наткнулись на объявление, что в одном из магазинов нашли рюкзак. Это оказался рюкзак Юлии Синцевой, в нем лежали ее личные вещи. Когда и как он там появился — неизвестно. Зацепок нет. Девушка в какие-то моменты времени жила самостоятельно, но всегда оставалась на связи с родными. Сейчас она неактивна в соцсетях, на связь не выходит, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост девушки 155 см, у нее плотное телосложение, рыжие волосы, серые глаза. В день пропажи она была в черных футболке и джинсах, в белых кроссовках.

В сентябре в Новосибирске пропал 21-летний парень — он не вышел на работу, его телефон был недоступен. Позже его нашли мертвым.

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пропал человек«Лиза Алерт»
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