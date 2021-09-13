В Новосибирске пропал 21-летний парень — он не вышел на работу и у него недоступен телефон

В Ленинском районе Новосибирска пропал 21-летни й Юрий Шабалин. Молодой человек ушел из дома вечером 7 сентября, однако обратно не вернулся.

— Молодой человек не вернулся домой. Из дома ушел вечером. Ближе к 4 часам утра родные заволновались, потому что для него это нетипичное поведение. Стали звонить ему, но абонент оказался недоступен. Причин не возвращаться у него не было: конфликтов и ссор не было. Более всего родные забеспокоились, как только узнали, что на следующий день он не только не вернулся домой, но и не вышел на работу. Ранее на работе прогулов и отсутствий по неуважительной причине не было. Поэтому родственники написали заявление в полицию и обратились к нам за распространением информации, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.