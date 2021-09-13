В Новосибирске пропал 21-летний парень — он не вышел на работу и у него недоступен телефон

В Ленинском районе Новосибирска пропал
— Молодой человек не вернулся домой. Из дома ушел вечером. Ближе к 4 часам утра родные заволновались, потому что для него это нетипичное поведение. Стали звонить ему, но абонент оказался недоступен. Причин не возвращаться у него не было: конфликтов и ссор не было. Более всего родные забеспокоились, как только узнали, что на следующий день он не только не вернулся домой, но и не вышел на работу. Ранее на работе прогулов и отсутствий по неуважительной причине не было. Поэтому родственники написали заявление в полицию и обратились к нам за распространением информации, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.
В поисковом отряде сообщили, что так как с момента пропажи молодого человека прошла уже неделя, поисковики могут работать только через соцсети.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Одежда: черная толстовка с белой надписью на спине, темные брюки, черные кожаные кроссовки. С собой имел черный текстильный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите информацию по телефону горячей линии
С конца августа в Новосибирской области ищут жителя Бердска, который не вернулся с рыбалки. Незадолго до пропажи он опубликовал странный пост на своей странице в социальной сети.