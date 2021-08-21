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Ушел на рыбалку и пропал. Пропавшего в Бердске мужчину ищут третьи сутки

Через четыре дня у него день рождения

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Мужчина ушел на рыбалку 18 августа и с тех порн не объявлялся

Мужчина ушел на рыбалку 18 августа и с тех порн не объявлялся

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В НСО третий день ищут жителя Бердска, который ушел на рыбалку и пропал

В Новосибирской области разыскивают 45-летнего Вячеслава Макарова, пропавшего три дня назад. 18 августа он отправился из дома на рыбалку и с тех пор не выходил с родными на связь.

Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт сообщили приметы пропавшего мужчины: рост 180 см, телосложение плотное, цвет глаз сине-голубой, волосы темно-русые. Был одет в светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны, темно-серую бейсболку, болотного цвета кроссовки.

Лиза Алерт выложила ориентировку для поиска пропавшего жителя Бердска

Лиза Алерт выложила ориентировку для поиска пропавшего жителя Бердска

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За день до исчезновения мужчина выложил в своих соцсетях фото с подписью «Я, конечно, вернусь». Имеет ли этот пост отношение к его исчезновению, пока остается загадкой.

За день до рыбалки Вячеслав Макаров опубликовал фото с надписью

За день до рыбалки Вячеслав Макаров опубликовал фото с надписью

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Всех, кому известно о местонахождении Вячеслава Викторовича Макарова, просят сообщить по телефонам 112 и 8–800–700–54–52.

Вчера, 20 августа, стало известно о гибели 19-летнего студента Никиты Киселева. Он ушел из Кубовинского сельсовета в Новосибирской области еще 21 сентября 2020 года, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. В последний раз молодого человека видели в районе Северного обхода.

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