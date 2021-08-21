Ушел на рыбалку и пропал. Пропавшего в Бердске мужчину ищут третьи сутки

В Новосибирской области разыскивают 45-летнего Вячеслава Макарова, пропавшего три дня назад. 18 августа он отправился из дома на рыбалку и с тех пор не выходил с родными на связь.



Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт сообщили приметы пропавшего мужчины: рост 180 см, телосложение плотное, цвет глаз сине-голубой, волосы темно-русые. Был одет в светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны, темно-серую бейсболку, болотного цвета кроссовки.

