Найден мертвым пропавший 19-летний студент из Новосибирска

В эту пятницу, 20 августа, стало известно о гибели 19-летнего студента Никиты Киселева. Он ушел из Кубовинского сельсовета в Новосибирской области еще
— Найден, погиб, — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Студента отчислили из университета, после этого он оставил дома прощальную записку с мобильным телефоном и исчез.
— Он написал, что не достоин жизни, потому что забросил учебу в университете и его отчислили. Нам даже никто не сообщил об этом, — приводит слова отца погибшего «Комсомольская правда».
Также его отец рассказал, что камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, что он был на мосту через Обь на Северном объезде.
— Потом сын оказался в реке и бодро поплыл к берегу. Доплыл ли он до него, неизвестно. Мы прочесали вместе со спасателями ту местность на лодках, квадроцикле и пешком. Осмотрели также лес по течению реки до Красного Яра. Поиски результата не дали, — сообщил тогда журналистам отец Никиты Киселева.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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