Найден мертвым пропавший 19-летний студент из Новосибирска

В эту пятницу, 20 августа, стало известно о гибели 19-летнего студента Никиты Киселева. Он ушел из Кубовинского сельсовета в Новосибирской области еще 21 сентября 2020 года, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. В последний раз молодого человека видели в районе Северного обхода.



— Найден, погиб, — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».