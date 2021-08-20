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Найден мертвым пропавший 19-летний студент из Новосибирска

В последний раз его видели в районе Северного обхода еще год назад — он якобы спрыгнул с моста

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Никита Киселев пропал в сентябре 2020 года

Никита Киселев пропал в сентябре 2020 года

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В эту пятницу, 20 августа, стало известно о гибели 19-летнего студента Никиты Киселева. Он ушел из Кубовинского сельсовета в Новосибирской области еще 21 сентября 2020 года, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. В последний раз молодого человека видели в районе Северного обхода.

— Найден, погиб, — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Студента отчислили из университета, после этого он оставил дома прощальную записку с мобильным телефоном и исчез.

— Он написал, что не достоин жизни, потому что забросил учебу в университете и его отчислили. Нам даже никто не сообщил об этом, — приводит слова отца погибшего «Комсомольская правда».

Также его отец рассказал, что камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, что он был на мосту через Обь на Северном объезде.

— Потом сын оказался в реке и бодро поплыл к берегу. Доплыл ли он до него, неизвестно. Мы прочесали вместе со спасателями ту местность на лодках, квадроцикле и пешком. Осмотрели также лес по течению реки до Красного Яра. Поиски результата не дали, — сообщил тогда журналистам отец Никиты Киселева.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. С тех пор на связь с родными девушка не выходила.

В мае была найдена мертвой 22-летняя студентка Любовь Петрова, которая пропала 16 мая.

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Северный обходнайден мертвымпогибший
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