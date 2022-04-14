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Украинские военные обстреляли жилые дома в Брянской области — заявление властей

На данный момент известно о семи пострадавших

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Дым от домов, в которые попали снаряды

Дым от домов, в которые попали снаряды

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Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома в Брянской области. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Богомаз.

— Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор. — Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

На данный момент известно, что обстрел произошел в Климовском районе Брянской области. В результате пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и двухлетний ребенок. По данным Минздрава РФ, все они госпитализированы.

На данный момент два дома, в которые попали снаряды, потушены.

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После обстрела в школах Климовского района отменили занятия. Кроме того, все школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение.

Ранее на этой неделе в Брянской области установили высокий уровень террористической опасности. Такое решение принял председатель региональной антитеррористической комиссии.

БрянскРоссияУкраинаспецоперацияВСУ
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