Украинские военные обстреляли жилые дома в Брянской области — заявление властей

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома в Брянской области. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Богомаз.



— Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор. — Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

