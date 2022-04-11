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Число жертв после взрыва газа в Подмосковье выросло до шести человек

Среди погибших трое детей

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Из-за взрыва бытового газа погибли шесть человек

Из-за взрыва бытового газа погибли шесть человек

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В Ступино, где утром 11 апреля произошел взрыв газа в панельной пятиэтажке, завершили поиски погибших. К вечеру спасатели нашли под завалами 31-летнюю женщину из квартиры на третьем этаже и двух девочек из квартиры, где был взрыв. Все они мертвы.

— Тела еще троих человек, включая двоих детей, найдены под завалами после взрыва в доме в Ступино, число погибших возросло до шести человек, — сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Среди погибших трое детей: девочки 5, 10 и 12 лет. 19 человек получили травмы, из них шестеро остаются в больнице. Людей под завалами в жилом доме больше нет. Четыре квартиры полностью разрушены, пять — повреждены. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстановление дома займет от шести до восьми месяцев. На это время жителям дома снимут квартиры, а пока они размещены в гостинице.

По предварительным данным, причиной взрыва, который прогремел ранним утром, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования. Прокуратура начала проверку. По данным Минэнерго Подмосковья, жильцы нескольких квартир в эпицентре взрыва не пускали к себе газовые службы.

За событиями на месте происшествия продолжают следить в онлайн-трансляции корреспонденты портала MSK1.RU.

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