Число жертв после взрыва газа в Подмосковье выросло до шести человек

В Ступино, где утром 11 апреля произошел взрыв газа в панельной пятиэтажке, завершили поиски погибших. К вечеру спасатели нашли под завалами 31-летнюю женщину из квартиры на третьем этаже и двух девочек из квартиры, где был взрыв. Все они мертвы.

— Тела еще троих человек, включая двоих детей, найдены под завалами после взрыва в доме в Ступино, число погибших возросло до шести человек, — сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Среди погибших трое детей: девочки 5, 10 и 12 лет. 19 человек получили травмы, из них шестеро остаются в больнице. Людей под завалами в жилом доме больше нет. Четыре квартиры полностью разрушены, пять — повреждены. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстановление дома займет от шести до восьми месяцев. На это время жителям дома снимут квартиры, а пока они размещены в гостинице.