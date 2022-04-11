СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 74.85
eur 81.71
Тема дняВ Новосибирске нашли место для «Диснейленда»
Все новости
Все новости

Две иномарки столкнулись на Красном проспекте — от удара машины вынесло на тротуар

Момент столкновения попал на видео

4 499
На месте работали сотрудники скорой помощи

На месте работали сотрудники скорой помощи

Поделиться

Вечером 10 апреля в центре Новосибирска на пересечении Крылова и Красного проспекта столкнулись две иномарки. От удара одну вынесло на тротуар.

Момент ДТП попал на камеру «Электронного города» в 23:03. Как видно на записи, автомобиль Nissan Skyline поворачивал с Красного проспекта на Крылова. В этот момент в него врезался водитель на Toyota Crown.

На месте работали полицейские и сотрудники скорой помощи.

У «Тойоты» была повреждена передняя часть

У «Тойоты» была повреждена передняя часть

Поделиться

Авария произошла в 23 часа

Авария произошла в 23 часа

Поделиться

В пятницу, 8 апреля, ДТП с участием скорой помощи произошло в Кировском районе, на пересечении улиц Немировича-Данченко и Таймырской.

ГИБДДДТПкамеры
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2