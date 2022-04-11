Две иномарки столкнулись на Красном проспекте — от удара машины вынесло на тротуар

Вечером 10 апреля в центре Новосибирска на пересечении Крылова и Красного проспекта столкнулись две иномарки. От удара одну вынесло на тротуар.
Момент ДТП попал на камеру «Электронного города» в 23:03. Как видно на записи, автомобиль Nissan Skyline поворачивал с Красного проспекта на Крылова. В этот момент в него врезался водитель на Toyota Crown.
На месте работали полицейские и сотрудники скорой помощи.
В пятницу, 8 апреля, ДТП с участием скорой помощи произошло в Кировском районе, на пересечении улиц Немировича-Данченко и Таймырской.