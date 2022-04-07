Новосибирец сел в такси на Хилокской: его ограбили два других пассажира

1 апреля в Верх-Тулинский отдел полиции пришел молодой парень и заявил, что его избили и ограбили двое попутчиков. Накануне поздно вечером потерпевший пытался уехать из Кировского района Новосибирска в Ордынский район области и поймал попутный автомобиль такси на Хилокской.



В салоне уже было двое пассажиров, но компания молодого человека не испугала. Однако поездка закончилась раньше срока: попутчики попросили водителя остановить машину, а затем вытащили потерпевшего наружу.



— Выйдя из такси, попутчики с применением физической силы отобрали у потерпевшего денежные средства в размере 1200 рублей, а также гарнитуру и зарядное устройство от телефона, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

