Новосибирец сел в такси на Хилокской: его ограбили два других пассажира

1 апреля в Верх-Тулинский отдел полиции пришел молодой парень и заявил, что его избили и ограбили двое попутчиков. Накануне поздно вечером потерпевший пытался уехать из Кировского района Новосибирска в Ордынский район области и поймал попутный автомобиль такси на Хилокской.
В салоне уже было двое пассажиров, но компания молодого человека не испугала. Однако поездка закончилась раньше срока: попутчики попросили водителя остановить машину, а затем вытащили потерпевшего наружу.
— Выйдя из такси, попутчики с применением физической силы отобрали у потерпевшего денежные средства в размере 1200 рублей, а также гарнитуру и зарядное устройство от телефона, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Полицейские нашли подозреваемых по горячим следам. Предполагаемыми грабителями оказались двое парней, живущих в Кировском районе. Одного из них оперативники задержали по домашнему адресу, второй спрятался у знакомого и собирался уехать из Новосибирска, но тоже был пойман.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Сейчас они выясняют все обстоятельства преступления, а также проверяют подозреваемых на причастность к похожим преступлениям.
За хищение 1200 рублей, гарнитуры к мобильному и зарядки они могут получить до семи лет лишения свободы.
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