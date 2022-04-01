Пенсионер за рулем ГАЗа наехал на ногу девочке на новосибирской АЗС. Мать находилась рядом

Сегодня вечером, 1 апреля, автомобиль ГАЗ с 65-летним водителем за рулем двигался по территории АЗС и наехал на ногу 8-летней девочке. Ребенок шел по заправке, мать находилась рядом. Об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.



— В 19:05 водитель 1957 года рождения на автомобиле ГАЗ-3102-21 двигался по территории АЗС на улице Петухова, 122/4 со стороны улицы Громова в сторону улицы Советское шоссе. В пути следования совершил наезд на девочку 2014 года рождения, которая шла по АЗС. Девочка с предварительным диагнозом «закрытый перелом правой стопы» доставлена в больницу, — сообщила инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.