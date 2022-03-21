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10-летний мальчик попал по колеса ВАЗа на улице Танкистов в Новосибирске

На месте работает экипаж ГИБДД

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Авария произошла не на пешеходном переходе

Авария произошла не на пешеходном переходе

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Днем 21 марта в Ленинском районе Новосибирска ВАЗ-2114 сбил 10-летнего мальчика. Авария произошла на улице Танкистов, примерно в 15 часов.

— Водитель 1980 года рождения в пути следования у дома 21 по улице Танкистов совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, мальчик 2012 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия и травмы ребенка.

Вечером, 19 января, на перекрестке улиц Сибревкома и Серебренниковской в центре Новосибирска 39-летний мужчина на автомобиле Hyundai ix35 сбил 9-летнего мальчика. Тогда ребенка увезли в больницу с травмой головы.

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