10-летний мальчик попал по колеса ВАЗа на улице Танкистов в Новосибирске

Днем 21 марта в Ленинском районе Новосибирска ВАЗ-2114 сбил 10-летнего мальчика. Авария произошла на улице Танкистов, примерно в 15 часов.
— Водитель 1980 года рождения в пути следования у дома 21 по улице Танкистов совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, мальчик 2012 года рождения, — сообщили в ГИБДД.
На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия и травмы ребенка.
Вечером, 19 января, на перекрестке улиц Сибревкома и Серебренниковской в центре Новосибирска 39-летний мужчина на автомобиле