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Полицейского обнаружили мертвым в Новосибирске — полиция проводит проверку

Инцидент произошел еще 27 марта

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Причины и обстоятельства происшествия устанавливает полиция

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает полиция

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В воскресенье, 27 марта, в Октябрьском районе Новосибирска нашли тело полицейского. Полиция начала проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— По факту обнаружения тела сотрудника органов внутренних дел проводится служебная проверка. 27 марта 2022 года возле одного из домов в Октябрьском районе городе Новосибирска было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации КП-Новосибирск, мужчину нашли возле отеля «Ривер Парк», ему было 23 года. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах издание пишет, что он мог покончить с собой — он снял номер в отеле, где нашли предсмертную записку. Также у него якобы были проблемы на работе — недавно ему вынесли дисциплинарное взыскание.

В ночь со 2 на 3 августа на улице в Новосибирске покончил с собой мужчина. Позднее выяснилось, что им был 29-летний сотрудник отдела полиции № 6 Андрей Ермолаев.

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нашли телополиция
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