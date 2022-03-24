Водитель фуры из Новосибирска сгорел заживо в машине после лобового ДТП в Тюменской области

В Тюменской области на встречке столкнулась фура из Новосибирска с другим большегрузом — водитель сгорел в машине заживо. ДТП произошло сегодня, 24 марта, на
— Фура «Вольво» ехала из Новосибирска в Челябинск с грузом полипропилена. Предварительно, водитель выехал на встречную полосу, произошло столкновение со «Сканией», двигавшейся из Челябинска в Омск. Большегруз «Вольво» вспыхнул и сгорел полностью вместе с водителем,
Второй водитель 36 лет получил незначительные повреждения. Ему оказали помощь на месте ДТП.
Из-за аварии движение по трассе сначала ограничили, а затем применили реверсивное движение. Сейчас ограничений нет.
На трассе в ДТП «Лады-Приоры» и ГАЗа погиб мужчина. Авария произошла сегодня, 24 марта, в 09:00 в Барабинском районе Новосибирской области на автодороге К-05 Здвинск — Барабинск.