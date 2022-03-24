Водитель фуры из Новосибирска сгорел заживо в машине после лобового ДТП в Тюменской области

В Тюменской области на встречке столкнулась фура из Новосибирска с другим большегрузом — водитель сгорел в машине заживо. ДТП произошло сегодня, 24 марта, на 568-м километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Ишим — Омск в Ишимском районе.



— Фура «Вольво» ехала из Новосибирска в Челябинск с грузом полипропилена. Предварительно, водитель выехал на встречную полосу, произошло столкновение со «Сканией», двигавшейся из Челябинска в Омск. Большегруз «Вольво» вспыхнул и сгорел полностью вместе с водителем, 39-летним жителем Башкортостана, — объяснили в ГИБДД по Тюменской области.