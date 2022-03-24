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СрочноВодитель сгорел вместе с фурой
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Водитель фуры из Новосибирска сгорел заживо в машине после лобового ДТП в Тюменской области

Мужчина, управлявший вторым большегрузом, получил незначительные повреждения

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Фура почти полностью сгорела

Фура почти полностью сгорела

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В Тюменской области на встречке столкнулась фура из Новосибирска с другим большегрузом — водитель сгорел в машине заживо. ДТП произошло сегодня, 24 марта, на 568-м километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Ишим — Омск в Ишимском районе.

— Фура «Вольво» ехала из Новосибирска в Челябинск с грузом полипропилена. Предварительно, водитель выехал на встречную полосу, произошло столкновение со «Сканией», двигавшейся из Челябинска в Омск. Большегруз «Вольво» вспыхнул и сгорел полностью вместе с водителем, 39-летним жителем Башкортостана, — объяснили в ГИБДД по Тюменской области.

Второй водитель 36 лет получил незначительные повреждения. Ему оказали помощь на месте ДТП.

Из-за аварии движение по трассе сначала ограничили, а затем применили реверсивное движение. Сейчас ограничений нет.

На трассе в ДТП «Лады-Приоры» и ГАЗа погиб мужчина. Авария произошла сегодня, 24 марта, в 09:00 в Барабинском районе Новосибирской области на автодороге К-05 Здвинск — Барабинск.

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