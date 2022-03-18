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На Есенина водитель сбил 11-летнего мальчика на «зебре» и скрылся — его ищет ГИБДД

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Предварительный диагноз мальчика — «закрытый компрессионный перелом тел позвонков, ушиб передней брюшной стенки, ушибы и ссадины»

Предварительный диагноз мальчика — «закрытый компрессионный перелом тел позвонков, ушиб передней брюшной стенки, ушибы и ссадины»

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Сегодня вечером на территории Дзержинского района в Новосибирске автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Теперь его ищет ГИБДД.

По информации городской Госавтоинспекции, инцидент произошел около 17 часов 40 минут: неустановленный водитель на неустановленном автомобиле у дома № 1 по улице Есенина сбил мальчика, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В ГИБДД предполагают, что водитель мог передвигаться на иномарке «Форд-Фьюжн».

— В результате пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2011 года рождения, который был госпитализирован в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «закрытый компрессионный перелом тел позвонков, ушиб передней брюшной стенки, ушибы и ссадины», — добавили в ГИБДД.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП либо знает местонахождение автомобиля, просят сообщить по телефонам 232-23-21, 232-23-51.

Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток.

Сегодня в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе К-19Р автомобиль наехал на препятствие, погибла пассажирка.

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ГИБДДскрылся с места ДТП
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