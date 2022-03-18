На Есенина водитель сбил 11-летнего мальчика на «зебре» и скрылся — его ищет ГИБДД

Сегодня вечером на территории Дзержинского района в Новосибирске автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Теперь его ищет ГИБДД.

По информации городской Госавтоинспекции, инцидент произошел около 17 часов 40 минут : неустановленный водитель на неустановленном автомобиле у дома № 1 по улице Есенина сбил мальчика, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В ГИБДД предполагают, что водитель мог передвигаться на иномарке «Форд-Фьюжн».