На Есенина водитель сбил 11-летнего мальчика на «зебре» и скрылся — его ищет ГИБДД

Сегодня вечером на территории Дзержинского района в Новосибирске автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Теперь его ищет ГИБДД.
По информации городской Госавтоинспекции, инцидент произошел около
— В результате пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик
Всех, кто располагает информацией о данном ДТП либо знает местонахождение автомобиля, просят сообщить по телефонам
Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит административный арест до
Сегодня в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе