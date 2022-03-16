Поворот не туда: на проспекте Димитрова минивэн выехал на встречную полосу и смял несколько авто

Сегодня вечером, 16 марта, на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска минивэн перепутал полосу и выехал на встречку. Фото последствий опубликовал паблик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП вызвало дополнительное затруднение движения на участке.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что минивэн повредил четыре машины.
— ДТП оформили с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.
В Новосибирской области, в Тогучинском районе вечером 12 марта произошло смертельное ДТП. Погибли два человека, еще двое были травмированы и госпитализированы. Выяснилось, что водитель уснул за рулем.