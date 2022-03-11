В Новосибирской области поймали пьяного мужчину без прав за рулем ВАЗа — как его наказали

11 марта около 04:00 в Черепаново Новосибирской области на улице Цыцаркина сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21043 . Мужчина за рулем демонстрировал явные признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования отказался, сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.



— По требованию сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель автомобиля неохотно, но остановил транспортное средство на обочине. При беседе с сотрудниками ДПС у водителя имелись явные признаки опьянения. Водитель не имел права управления транспортными средствами и был отстранен от управления. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сказано в сообщении.