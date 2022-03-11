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В Новосибирской области поймали пьяного мужчину без прав за рулем ВАЗа — как его наказали

Нарушителя остановили в ходе рейда

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Водитель был лишен прав

Водитель был лишен прав

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11 марта около 04:00 в Черепаново Новосибирской области на улице Цыцаркина сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21043. Мужчина за рулем демонстрировал явные признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования отказался, сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.


— По требованию сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель автомобиля неохотно, но остановил транспортное средство на обочине. При беседе с сотрудниками ДПС у водителя имелись явные признаки опьянения. Водитель не имел права управления транспортными средствами и был отстранен от управления. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сказано в сообщении.

Водитель автомобиля ВАЗ-21043 был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Мировой судья признал водителя виновным, его арестовали на 10 суток.

Пьяные водители нередко становятся виновниками ДТП. В конце февраля 36-летний пьяный водитель сбил на пешехода на улице Петухова в Новосибирске. Пострадавший доставлен в больницу с травмами головного мозга и грудной клетки.

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нетрезвый водительрейд ГИБДД
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