В Новосибирской области поймали пьяного мужчину без прав за рулем ВАЗа — как его наказали

11 марта около 04:00 в Черепаново Новосибирской области на улице Цыцаркина сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль
— По требованию сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель автомобиля неохотно, но остановил транспортное средство на обочине. При беседе с сотрудниками ДПС у водителя имелись явные признаки опьянения. Водитель не имел права управления транспортными средствами и был отстранен от управления. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сказано в сообщении.
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