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Пьяный водитель наехал на пешехода на улице Петухова в Новосибирске

Пострадавший доставлен в больницу с травмами головного мозга и грудной клетки

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ДТП произошло 27 февраля в 22:30

ДТП произошло 27 февраля в 22:30

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В Новосибирске 27 февраля в 22:30 36-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешехода. Инцидент произошел в Кировском районе на улице Петухова. Пешеход переходил дорогу вне «зебры».

— Водитель, управляя автомобилем «Тойота-Надия» в состоянии опьянения, следовал по улице Петухова, со стороны улицы Громова, в сторону улицы Советское шоссе и в пути следования, у дома 79б по улице Петухова, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

36-летний пешеход доставлен в больницу с предварительными диагнозами: закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, тупые травмы живота и грудной клетки.

Сегодня днем, 27 февраля, в Бердске, на пересечении улиц Первомайской и Водобачной, пассажирский автобус маршрута № 9 врезался в автомобиль «Мазда». От удара оказалась серьезно повреждена передняя часть легкового автомобиля.

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