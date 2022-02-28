Пьяный водитель наехал на пешехода на улице Петухова в Новосибирске

Сегодня днем, 27 февраля, в Бердске, на пересечении улиц Первомайской и Водобачной, пассажирский автобус маршрута № 9 врезался в автомобиль «Мазда». От удара оказалась серьезно повреждена передняя часть легкового автомобиля.

