Пьяный водитель наехал на пешехода на улице Петухова в Новосибирске

В Новосибирске 27 февраля в 22:30
— Водитель, управляя автомобилем «Тойота-Надия» в состоянии опьянения, следовал по улице Петухова, со стороны улицы Громова, в сторону улицы Советское шоссе и в пути следования, у дома 79б по улице Петухова, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
36-летний пешеход доставлен в больницу с предварительными диагнозами: закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, тупые травмы живота и грудной клетки.
Сегодня днем, 27 февраля, в Бердске, на пересечении улиц Первомайской и Водобачной, пассажирский автобус маршрута