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У «Сибирского Молла» собралось несколько пожарных расчетов — что там произошло

Новосибирцы заметили возле ТРЦ скопление пожарных машин

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Новосибирцы заметили возле ТРЦ скопление пожарных машин

Новосибирцы заметили возле ТРЦ скопление пожарных машин

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Сегодня вечером, 4 марта, возле ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе в Октябрьском районе Новосибирска собралось несколько пожарных расчетов. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожарные приезжали на сообщение о возгорании, но вызов оказался ложным.

— В 18:35 поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл». Спасательные подразделения проверили первый и второй этажи. Каких-либо признаков горения обнаружено не было. Принимая во внимание характеристику объекта, были привлечены силы по четвертому рангу. Отсюда и большое скопление техники, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В конце февраля стало известно, что управляющую «Сибирским Моллом» компанию внесли в санкционный список США.

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«Сибирский Молл»
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