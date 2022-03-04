У «Сибирского Молла» собралось несколько пожарных расчетов — что там произошло

Сегодня вечером, 4 марта, возле ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе в Октябрьском районе Новосибирска собралось несколько пожарных расчетов. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пожарные приезжали на сообщение о возгорании, но вызов оказался ложным.
— В 18:35 поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл». Спасательные подразделения проверили первый и второй этажи. Каких-либо признаков горения обнаружено не было. Принимая во внимание характеристику объекта, были привлечены силы по четвертому рангу. Отсюда и большое скопление техники, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В конце февраля стало известно, что управляющую «Сибирским Моллом» компанию внесли в санкционный список США.