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В поселке под Новосибирском воры с начала зимы сдирают обшивку с теплотрассы — их не могут поймать

По рассказам местных жителей, это происходит в темное время суток

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Воры действуют в темное время суток

Воры действуют в темное время суток

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С начала зимы в поселке Садовом в Новосибирском районе НСО неизвестные люди обдирают обшивку с теплотрассы. По рассказам местных жителей, это происходит темное время суток.

— С каждым утром урон всё больше и больше, — говорит местный житель.

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В Сибирской генерирующей компании заявили, что в курсе ситуации.

— Действительно, регулярно происходят кражи обшивки теплотрассы. Неоднократно обращались в полицию по этому вопросу. К сожалению, пока не удалось задержать воров, — сообщила официальный представитель СГК Наталья Барсукова.

При этом сроки ремонта теплотрассы еще не обозначены.

— Пока нет конкретного запланированного срока ремонта обшивки. В ближайшей перспективе в приоритете ремонтные работы на действующих теплотрассах, — сказали в СГК.

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На днях жительница Новосибирска показала десятки колодцев, парящих на Красина с осени. Женщина заявила, что не готова платить за эти теплопотери. СГК пообещала устранить течь весной.

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СГКтеплотрасса
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