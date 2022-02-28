В поселке под Новосибирском воры с начала зимы сдирают обшивку с теплотрассы — их не могут поймать

С начала зимы в поселке Садовом в Новосибирском районе НСО неизвестные люди обдирают обшивку с теплотрассы. По рассказам местных жителей, это происходит темное время суток.
— С каждым утром урон всё больше и больше, — говорит местный житель.
В Сибирской генерирующей компании заявили, что в курсе ситуации.
— Действительно, регулярно происходят кражи обшивки теплотрассы. Неоднократно обращались в полицию по этому вопросу. К сожалению, пока не удалось задержать воров, — сообщила официальный представитель СГК Наталья Барсукова.
При этом сроки ремонта теплотрассы еще не обозначены.
— Пока нет конкретного запланированного срока ремонта обшивки. В ближайшей перспективе в приоритете ремонтные работы на действующих теплотрассах, — сказали в СГК.
На днях жительница Новосибирска показала десятки колодцев, парящих на Красина с осени. Женщина заявила, что не готова платить за эти теплопотери. СГК пообещала устранить течь весной.