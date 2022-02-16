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Сибирячка показала десятки колодцев, парящих на Красина с осени — СГК обещает устранить течь весной

Женщина не готова платить за эти теплопотери

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Жительница с улицы Красина сняла видео парящих колодцев

Жительница с улицы Красина сняла видео парящих колодцев

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Жительница улицы Красина в Новосибирске сняла на видео больше 10 парящих колодцев. Как она уточнила корреспонденту НГС, такую картину она наблюдает всю зиму с осени по всей улице.

— Я наблюдаю всё это где-то с сентября. Парили колодцы перед домом по проспекту Дзержинского, 6. И вокруг этого треугольника (перекресток с Красина. — Прим. ред.): на всех светофорах, у дома по проспекту Дзержинского, 1а. И это продолжается всю зиму. А кто за это должен отвечать? С нас же всё будут брать. Неужели раз в месяц сотрудники СГК не ездят и не проверяют свои колодцы, свои сливы: парят, не парят? А в мою платежку добавляют вот эти тонны потерянной воды. Они (СГК. — Прим. ред.), наверное, считают, что это мы из кранов льем? Нет, не из кранов, это у них льется, а мало того, что льется, так там же еще всё размыть может. И в определенный момент может всё рухнуть, — возмущается местная жительница, пенсионерка Людмила.

Женщина часто прогуливается по отрезку улицы Красина — от поворота на улицу Николая Островского до пересечения с Гоголя — и постоянно наблюдает такую картину. На днях она сняла попавшиеся ей на пути парящие колодцы и ливневки и отправила корреспонденту НГС около двух десятков коротких видео.

В СГК объяснили ситуацию с парящими колодцами и ливневками повреждениями тепломагистрали на улице Промышленной.

— Оно (повреждение. — Прим. ред.) пока незначительное, находится у нас на постоянном контроле. Протекающая вода попадает в ливневый коллектор, из-за чего и возникает парение в районе улицы Красина и ее пересечения с проспектом Дзержинского. Ремонт потребует масштабного отключения от теплоснабжения жилых домов и полного перекрытия Промышленной. Зимой стараемся избежать отключений, если есть возможность. По состоянию на сегодня не видим острой необходимости оставлять без тепла жилые дома, планируем устранить дефект весной. Если масштаб повреждения будет увеличиваться, придется провести ремонт в зимний период, — объяснили ситуацию в СГК.

Частые аварии и отключения в Новосибирске связаны в том числе с возрастом труб. 72% теплосетей в Новосибирске старше 25 лет. Средний возраст магистральных труб — 33,9 года, внутриквартальных — 32,8 года.

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