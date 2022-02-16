Сибирячка показала десятки колодцев, парящих на Красина с осени — СГК обещает устранить течь весной

Жительница улицы Красина в Новосибирске сняла на видео больше 10 парящих колодцев. Как она уточнила корреспонденту НГС, такую картину она наблюдает всю зиму с осени по всей улице.



— Я наблюдаю всё это где-то с сентября. Парили колодцы перед домом по проспекту Дзержинского, 6 . И вокруг этого треугольника (перекресток с Красина. — Прим. ред.): на всех светофорах, у дома по проспекту Дзержинского, 1а . И это продолжается всю зиму. А кто за это должен отвечать? С нас же всё будут брать. Неужели раз в месяц сотрудники СГК не ездят и не проверяют свои колодцы, свои сливы: парят, не парят? А в мою платежку добавляют вот эти тонны потерянной воды. Они (СГК. — Прим. ред.), наверное, считают, что это мы из кранов льем? Нет, не из кранов, это у них льется, а мало того, что льется, так там же еще всё размыть может. И в определенный момент может всё рухнуть, — возмущается местная жительница, пенсионерка Людмила.

