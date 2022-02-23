24 февраля арестуют мужчину, напавшего на 11-летнюю девочку возле новосибирской школы

Завтра, 24 февраля, в Октябрьском суде Новосибирска состоится избрание меры пресечения 54-летнему мужчине, который утром 22 февраля напал на 11-летнюю девочку возле школы
Мужчину подозревают в покушении на изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет.
У пострадавшей подозревают сотрясение мозга.
— После происшествия девочку отвезли в больницу, у нее подозревают сотрясение головного мозга и ушибы, — сообщила НГС сотрудник центральной станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Ирина Большакова.
Мужчина напал на школьницу ранним утром 22 февраля. Он угрожал ей ножом и успел снять с нее часть одежды. Преступника спугнули прохожие. Подозреваемого задержали в метро 22 февраля. При себе у него были рукавицы пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по