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24 февраля арестуют мужчину, напавшего на 11-летнюю девочку возле новосибирской школы

Сейчас он находится в статусе задержанного

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Избрание меры пресечения состоится в Октябрьском районном суде Новосибирска

Избрание меры пресечения состоится в Октябрьском районном суде Новосибирска

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Завтра, 24 февраля, в Октябрьском суде Новосибирска состоится избрание меры пресечения 54-летнему мужчине, который утром 22 февраля напал на 11-летнюю девочку возле школы № 16 на улице Добролюбова. Об этом сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Кристина Зязева.

Мужчину подозревают в покушении на изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет.

У пострадавшей подозревают сотрясение мозга.

— После происшествия девочку отвезли в больницу, у нее подозревают сотрясение головного мозга и ушибы, — сообщила НГС сотрудник центральной станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Ирина Большакова.

Мужчина напал на школьницу ранним утром 22 февраля. Он угрожал ей ножом и успел снять с нее часть одежды. Преступника спугнули прохожие. Подозреваемого задержали в метро 22 февраля. При себе у него были рукавицы пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 4 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

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уголовное делосексуальное насилие
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