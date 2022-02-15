«Оцениваю это как наезд на меня»: неизвестные скрутили колеса с машины депутата горсовета Новосибирска

С машины депутата новосибирского горсовета от КПРФ Александра Бурмистрова сняли колеса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Вышел из дома, а с машины сняли колеса. Сразу в ночь после сессии горсовета, где в очень конфликтном ключе мной публично поднимались вопросы по откровенно сомнительным действиям судебных приставов и беспределу в строительной отрасли, — написал депутат. — Машина 2010 года, пробег почти 350 000 , колеса старые. Вероятность, что они кому-то могли понадобиться, почти нулевая. Я оцениваю это как наезд на меня лично, — заявил коммунист.