«Оцениваю это как наезд на меня»: неизвестные скрутили колеса с машины депутата горсовета Новосибирска

С машины депутата новосибирского горсовета от КПРФ Александра Бурмистрова сняли колеса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Вышел из дома, а с машины сняли колеса. Сразу в ночь после сессии горсовета, где в очень конфликтном ключе мной публично поднимались вопросы по откровенно сомнительным действиям судебных приставов и беспределу в строительной отрасли, — написал депутат. — Машина 2010 года, пробег почти
В разговоре с НГС Александр связал эту ситуацию со своей деятельностью, в том числе с теми вопросами, которые задает о работе строительной области. Обнаружив машину без колес, он вызвал на место полицию.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием — там уточняют информацию.
Депутат также напомнил, что завтра у него состоится очередное судебное заседание по иску Анатолия Лебединского. На одной из сессий горсовета он поднимал вопрос о долгах застройщиков перед городским бюджетом, в том числе о долгах ГК «Дискус» новосибирского депутата Алексея Джулая. Коммунист тогда заявил, что управляющую компанию «Плющихинский» возглавил бывший замруководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Анатолий Лебединский, предположив, что это может быть конфликтом интересов. В ответ Лебединский подал иск, требуя признать озвученную Бурмистровым информацию недостоверной и порочащей деловую репутацию.
Мэрия Новосибирска с 2020 года начала публиковать списки главных должников среди застройщиков, в число лидеров дважды попадала компания «Дискус-строй». Согласно данным «Контур.Фокуса», на декабрь 2021 года к компании было подано 46 исков от мэрии на 594 миллиона рублей. После публикации очередного списка должников владелец ГК «Дискус» Алексей Джулай ответил на претензии города, уточнив, что Новосибирск безвозмездно пользуется построенными его группой водоводами и магистральными дорогами.
В январе «Дискус» действительно отсудил у мэрии почти 400 миллионов рублей за пользование дорогами в ЖК «Просторный» и «Плющихинский», а мэрия Новосибирска вновь отозвала исполнительные листы к «Дискус плюс» и «Дискус-строй». Чиновники объяснили это тем, что наличие исполнительных листов может повлечь проблемы с завершением строительства и сроков передачи жилья.