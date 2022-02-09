«Я не камикадзе»: что не так в деле пилота, который увернул самолет от стаи птиц и спас 43 пассажира

Данные о том, что сигнал «снять винты с упора» не удалось выполнить, поскольку двигатели не работали синхронно, в «КрасАвиа» не подтвердили. Таких данных, по их словам, нет в выводах комиссии, которая расследовала этот случай.



— В случае несинхронного снятия винтов с упора, на которые ссылается Внуков, в соответствии с руководством по летной эксплуатации он обязан был отключить неисправный двигатель, чтобы не допустить разворота самолета. Данный факт был проанализирован в ходе расследования и не подтвержден, так как сигнализация не срабатывала, в переговорах экипажа данный факт отсутствовал, двигатель отключен не был, отклонения по курсу не было (было смещение следов на ВПП, но не отклонение от курса, смещение не является подтверждением разворота самолета), — говорят в авиакомпании.



За произошедшее 3 августа Евгений Внуков получил выговор от руководства авиакомпании, обжаловал это решение в Советском районном суде, а позже в краевом, но проиграл.

Самолет Ан-24РВ RA-46466 , по данным «КрасАвиа», выпущен в 1975 году, продление летной годности прошел в 2020 году, эксплуатируется по сей день.

— Все заявления пилота о технической неисправности ВС были проверены и комиссией в ходе расследования и в дальнейшем в целях допуска ВС к дальнейшей эксплуатации, и своего подтверждения не нашли, — подытожили в «КрасАвиа».



Дело Евгения Внукова рассматривает Емельяновский районный суд Красноярского края. Мы будем следить за развитием событий.

