«Если вы смотрите это видео, скорее всего, я умер»: что нельзя пропустить родителям, чтобы не случилась трагедия

Молодой человек жалуется на то, что не умеет зарабатывать деньги и не может наладить отношения с девочками, а также выражает недовольство своим внешним видом. По его словам, все эти проблемы длятся около полутора лет.



В конце парень подписал рисунок на листке бумаги и попросил отдать его другу.



Знакомые подростка говорят, что не ожидали такого поступка — он не подавал вида, что ему плохо. Обеспокоены ситуацией и родители одноклассников:

— Был неконфликтный, никто его не третировал, добрый был. Были проблемы с оценками и учителями. Сейчас учителя требуют удалить этот ролик, чтобы никто из родителей и учеников не поднимал эту тему.

В школе, где учился мальчик, отрицают, что у него были проблемы.

— Причина не школьная, — заявляет директор школы. — Видеообращение он записал не в школе, не знаю, где это было. Учителя его не обзывали. К нам он пришел недавно из другой школы. Его в классе любили. Он не про учителей говорит. Дети сейчас учатся на дистанте, и за них отвечает семья.

В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета.