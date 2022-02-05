«Если вы смотрите это видео, скорее всего, я умер»: что нельзя пропустить родителям, чтобы не случилась трагедия

Тело подростка нашли 2 февраля под окнами многоэтажки в Тюмени, он сорвался с
— У меня сложилась очень неоднозначная и неприятная ситуация с учителями, со школой. Очень неприятно поведение учителей. Прям супернеприятно. Неприятно поведение администрации самой школы и в общем школ. Также неприятное отношение с родителями, с родственниками с некоторыми. Прямо даже говорить не хочется. Кто знает из родственников, тот знает, — говорит подросток.
Молодой человек жалуется на то, что не умеет зарабатывать деньги и не может наладить отношения с девочками, а также выражает недовольство своим внешним видом. По его словам, все эти проблемы длятся около полутора лет.
В конце парень подписал рисунок на листке бумаги и попросил отдать его другу.
Знакомые подростка говорят, что не ожидали такого поступка — он не подавал вида, что ему плохо. Обеспокоены ситуацией и родители одноклассников:
— Был неконфликтный, никто его не третировал, добрый был. Были проблемы с оценками и учителями. Сейчас учителя требуют удалить этот ролик, чтобы никто из родителей и учеников не поднимал эту тему.
В школе, где учился мальчик, отрицают, что у него были проблемы.
— Причина не школьная, — заявляет директор школы. — Видеообращение он записал не в школе, не знаю, где это было. Учителя его не обзывали. К нам он пришел недавно из другой школы. Его в классе любили. Он не про учителей говорит. Дети сейчас учатся на дистанте, и за них отвечает семья.
В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета.
Как помочь ребенку
Мы попросили проанализировать этот случай и дать советы родителям доктора психологических наук Веру Абраменкову.
Вера Васильевна Абраменкова — доктор психологических наук, заведующая лабораторией «Социальная психология детства».
1. Причины суицида, озвученные школьником в видео, типичны для его возраста.
— К сожалению, это традиционные мотивы, которые ведут к суициду. Это недовольство своей внешностью, проблемы с учебой, родителями или со сверстниками. В сознании подростка они раздуваются до неимоверных пределов, и ему «нечем дышать». Здесь, конечно, нужно было обратить внимание учителей и родителей на внешние проявления — депрессивное или агрессивное поведение. Безусловно, внимательный взрослый обязательно увидит и задаст себе вопрос: «А что же произошло?». Тогда нужно обратиться к сверстникам. Напрямую можно не задавать такие вопросы. Если у ребенка есть друзья, встретиться и закрыто поговорить с ними.
2. «Подсказку» родителям могли дать рисунки. Ведь именно рисунок покончивший с собой тюменский подросток «завещал» своему другу. Школьник утверждал, что рисовал его полтора года, когда ему было плохо.
— Если внешних проявлений к суициду не было, здесь очень интересны рисунки. Проявления могут быть зафиксированы в них или в изменении стиля литературного сочинения и даже почерка. По этому будет видно, что произошел какой-то психологический удар или травма. Очень важно неосознанное рисование. Что рисует ребенок? Он может сидеть скучать на уроке и зарисовывать что-то на полях. Важно, чтобы школьный психолог попросила посмотреть тетрадь. Для внимательного психолога это показатель того, что представляет внутренний мир ребенка. У меня есть два рисунка — одного мальчика-убийцы и мальчика-самоубийцы. Они находились в разных местах, но рисунки у них похожи. Рисовать они могут совсем разное — это индивидуально надо смотреть. У убийцы была нарисована плаха, виселица и орудия убийства, а тот, кто покончил с собой, нарисовал себя серой маленькой мышкой. Конечно, не все дети, которые рисуют себя в уничиженном виде, совершают суицид, но обратить внимание надо.
Конечно, школьного психолога, который работал в школе, где учился подросток, нельзя винить, поскольку укрупнение учебных заведений и классов только мешает их работе. Психолог физически не может проследить за тысячами детей. Особенно если в школе одна или две таких ставки.
3. В видео подросток также подчеркивает недовольство лишним весом. К этому вопросу родители тоже должны относиться серьезно.
— Мальчики и девочки очень переживают из-за лишнего веса. Надо ребенка просто показать детскому эндокринологу. В этом возрасте происходят изменения во всех сферах: телесной, психологической и духовной. Все три составляющие оказываются под ударом. Телесное легче выправить. Знаю мальчика, у которого во время конфликта в семье произошел гормональный сбой и он начал толстеть. Он толстел, и до сих пор у него не нормализовался вес. Я это назвала «подушкой безопасности» — неосознанное наращивание защиты от удара.
4. Не всегда детские суициды происходят в неблагополучных семьях, где выпивают родители и случаются постоянные конфликты.
— Есть внешне благополучные семьи, в которых случаются трагедии. Внешняя благополучность обманчива. Конечно, в семью лезть никто не может, но то, что семейные проблемы, естественно, ложатся тяжелым грузом на сознание ребенка, это факт. Я знаю историю, когда громкий разговор интеллигентных и милых родителей во время предразводной ситуации вызывал обморок девочки в подростковом возрасте. Всё было благополучно внешне, но конфликт стал причиной вызова скорой.
5. Тяжелым грузом на психику детей ложатся школьные экзамены и ЕГЭ. Постоянное нагнетание в школах вредит. При этом современное общество, защищая детей от трудностей, делает только хуже их ментальному здоровью.
— Сейчас очень большая ранимость у подростков. Созданы тепличные условия. Труда нет, ответственности нет, даже уборка в классе происходит без ведома детей. Какие обязанности дома и в школе, кроме того как учиться, учиться и еще раз учиться? Какие есть спортивные обязанности? У нас была физкультура. От души к телу очень близкое расстояние, а дух — он находится в убогом состоянии. Я была в пару лет назад в Абалакском монастыре в Тюменской области, и мне показали люк, в котором лежали детские черепа — детей врагов народа. От этой информации детей современных защищают. А они должны знать, как их сверстники выживали и боролись, как они жили в условиях тыла, когда надо было кормить семью. Отцы же были на фронте и дети брали на себя взрослые обязанности. Почему в школах и на классных часах убрали тему детского героизма? Им же надо показывать пример мужества. Так и появляется тепличность детей. Она проявляется в форме эгоизма. Подросток становится эгоистом, нет сочувствия и эмпатии к родителям и другим людям. Это надо выводить на обсуждение — кого мы растим?