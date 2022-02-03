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Nissan Juke сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе на Первомайке

Ее госпитализировали с различными травмами

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ДТП произошло утром 3 февраля

ДТП произошло утром 3 февраля

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В Новосибирске 3 февраля в 8 утра 26-летний водитель сбил 17-летнюю девочку. Она переходила дорогу по зебре.

— Водитель на автомобиле Nissan Juke двигался по улице Первомайская со стороны улицы Эйхе, в сторону улицы М. Ульяновой, и в пути следования, у дома 154 по улице Первомайская, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Девушку после ДТП доставили в больницу с различными травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Вечером 2 февраля в новосибирском Академгородке в Советском районе, на улице Пирогова, произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль «Хонда» и грузовик. От удара легковушка получила повреждения передней части, но находившиеся в салоне люди не пострадали.

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