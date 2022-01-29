29 января суббота
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 1/10
usd 77.82
eur 86.64
Тема дняПочему водителям отказывают в ОСАГО
Все новости
Все новости

Иномарка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

Ребенка увезли в больницу

2 604
57Обсудить

Поделиться

Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу

Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу

Поделиться

Вечером в субботу, 29 января, в Советском районе Новосибирска автомобилист сбил ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

По информации ведомства, инцидент произошел в 19 часов 10 минут. Водитель 1986 года рождения ехал на автомобиле «Форд-Фокус» по улице Арбузова. У дома № 14 он сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП пострадал мальчик 2013 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «СГМ, ушиб левого бедра». На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Вчера, 28 января, произошел подобный случай. В Кировском районе Новосибирска пострадала 14-летняя девочка, которую сбила иномарка на пешеходном переходе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТПсбил ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter