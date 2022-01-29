Иномарка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

Вечером в субботу, 29 января, в Советском районе Новосибирска автомобилист сбил ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
По информации ведомства, инцидент произошел в 19 часов 10 минут. Водитель 1986 года рождения ехал на автомобиле «Форд-Фокус» по улице Арбузова. У дома
— В результате ДТП пострадал мальчик 2013 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «СГМ, ушиб левого бедра». На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Вчера, 28 января, произошел подобный случай. В Кировском районе Новосибирска пострадала