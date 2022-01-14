Экстренная посадка самолета Магадан — Новосибирск: какие нарушения нашли Росавиация и S7

Авиакомпания S7 рассказала о результатах собственной проверки, которая прошла после экстренной посадки самолета Магадан — Новосибирск 2 декабря в Иркутске. Об этом авиакомпания сообщила в ответ на просьбу корреспондента НГС прокомментировать информацию об отчете Росавиации по инциденту.

Отчет Росавиации

Информация об отчете ведомства была опубликована сегодня в пересказе издания «Известия». В частности, в нём приводятся данные о найденных ошибках экипажа.

— В Росавиации указали на то, что при пилотировании самолета капитан судна допустил несоразмерные «отклонения органов управления». Подобное нарушение привело к сваливанию лайнера. Тогда как примененное пилотами «двойное управление» было запрещено руководством по летной эксплуатации, — говорится в заметке.