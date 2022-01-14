Экстренная посадка самолета Магадан — Новосибирск: какие нарушения нашли Росавиация и S7

Авиакомпания S7 рассказала о результатах собственной проверки, которая прошла после экстренной посадки самолета Магадан — Новосибирск 2 декабря в Иркутске. Об этом авиакомпания сообщила в ответ на просьбу корреспондента НГС прокомментировать информацию об отчете Росавиации по инциденту.
Отчет Росавиации
Информация об отчете ведомства была опубликована сегодня в пересказе издания «Известия». В частности, в нём приводятся данные о найденных ошибках экипажа.
— В Росавиации указали на то, что при пилотировании самолета капитан судна допустил несоразмерные «отклонения органов управления». Подобное нарушение привело к сваливанию лайнера. Тогда как примененное пилотами «двойное управление» было запрещено руководством по летной эксплуатации, — говорится в заметке.
Также, по данным Росавиации, пишут «Известия», фюзеляж самолета не был очищен от снега перед полетом во время проведения противообледенительной обработки. Так, с передней части фюзеляжа не убрали снег, таяние которого при рулении и взлете привело к образованию опасного льда перед приемниками полного давления. В результате экипаж самолета был вынужден пилотировать лайнер вручную.
Кроме того, во время противообледенительной обработки были допущены ошибки, которые также могли повлиять на аэродинамические характеристики лайнера. В частности, сотрудники аэропорта израсходовали всего 99 литров жидкости для защиты крыла и стабилизатора самолета вместо 230.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Росавиации, документ о завершении расследования не должен был быть опубликован в СМИ. От дальнейших комментариев пресс-служба отказалась.
Что показала проверка в авиакомпании
В пресс-службе S7 в ответ на запрос по отчету ведомства заявили, что собственная проверка авиакомпании показала нарушения в выполнении процедуры противообледенительной обработки. При этом авиакомпания никак не прокомментировала информацию об ошибках экипажа.
Авиакомпания выявила нарушения в противообледенительной обработке по сравнению с международными стандартами. В S7 подтвердили обнародованную информацию про количество жидкости, использованной при обработке самолета.
— Аэропорт использовал 99 литров жидкости вместо требуемых 230 литров, а ее вязкость была ниже нормы, что может приводить к тому, что она хуже удерживается на поверхности самолета, — уточнили в авиакомпании.
За противообледенительную обработку борта отвечают экипаж и сотрудник, ответственный за выпуск воздушного судна, — это представитель наземных служб аэропорта, отмечают в С7.
— Весь летный состав S7 Airlines прошел внеплановое повторное обучение со сдачей экзамена по выполнению полетов в условиях прогнозируемого и фактического обледенения ВС. В учебную программу для летных экипажей S7 Airlines внесет дополнительные практические тренировки и учебные видеоматериалы по управлению самолетом в сложном пространственном положении, — добавили в S7.
2 декабря рейс авиакомпании S7 Магадан — Новосибирск совершил экстренную посадку в Иркутске. За неделю в СМИ — официально и нет — звучало несколько возможных версий происшествия, среди которых — и обработка самолета перед полетом автомобильной незамерзайкой. Но больше общественность поразила запись разговора экипажа с диспетчером, на которой командир признался, что не может стабилизировать воздушное судно. На борту было почти 200 пассажиров, в том числе дети, но паники не было — все мысленно прощались с жизнью. Хроника происшествия — в материале НГС.