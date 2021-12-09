«Был готов к смерти»: что пережили пассажиры самолета Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске

Житель Магадана Андрей Никитин рассказал НГС, что летел с коллегами в Москву на международный форум гражданского участия, который проходил со 2 по 5 декабря. По расписанию рейс до столицы был всего через три часа после прилета из Магадана в Новосибирск.

По его словам, магаданский рейс задержали минут на 40 — все это время пассажиры сидели в самолете и как раз наблюдали за тем, как его обрабатывают против обледенения.

— Когда мы взлетели, почувствовали, что самолет не может набрать высоту. Обычно это происходит быстро — минут двадцать, тридцать, а потом, как обычно, пассажирам приносят воду, напитки, какую-нибудь еду. А здесь мы почувствовали, что всё очень долго, — рассказал НГС Андрей Никитин. — Была болтанка, очень сильный крен самолета, вниз крыльями. Падения были достаточно ощутимыми. Ощущения как в лифте, только гораздо сильнее, как будто внутри всё опускалось. По ощущениям всё это было часа полтора. Достаточно долго мы находились между падением и сохранностью жизни.

Пассажир вспоминает, что и ему, и другим пассажирам было страшно, но видимой паники никто не заметил.

— Плача, каких-то истерик, криков, чтобы кто-то вставал или пытался вырваться в состоянии шока — такого не было, даже когда самолет бросало в разные стороны, — вспоминает он. — Люди достойно выдержали это испытание. Паника была внутри каждого из нас. Лично я вжался, одной рукой уцепился в подлокотник переднего кресла. А другой держал руку коллеги, чтобы хоть как-то ее поддержать морально. Эта внутренняя паника была очень ощутимой. Это было страшно. Рядом со мной на противоположной стороне сидела семья — мама с сыном. Мальчик прижался к коленям мамы, она его успокаивала, гладила, но было видно, что ей так же страшно. Наверняка многие испытывали это в первый раз в жизни. И дай Бог, никогда больше не испытают.

Действия экипажа

Про действия пилотов пассажирам не сообщали. Во время очередного сообщения по громкой связи о программе S7 Priority бортпроводник остановилась на половине фразы и продолжать не стала.

— Конечно, это усугубило наше ощущение, что всё идет не по плану абсолютно. Плюс нам сказали обязательно пристегнуть ремни безопасности. Стюардессы и стюарды ничего не разносили, все сидели на своих местах. Думаю, все ожидали… — вспоминает Андрей Никитин.

Единственное, что услышали от командира корабля — сообщение о предстоящей посадке в аэропорту Иркутска.

— Когда ситуация стабилизировалась, стюарды начали понемногу вставать со своих мест. Я прекрасно помню, что стюард очень нервно отреагировал и сказал подождать, потому что еще непонятно, что происходит. В конце концов нам принесли воду, мы увидели, что самолет поднялся над облаками, — рассказал пассажир. — В самолете нас, естественно, не кормили, но ни я, ни мои коллеги в тот момент ничего не хотели, в горло бы ничего не полезло.

Аплодисменты

Андрей Никитин всегда аплодирует экипажу. В этот раз аплодисменты были особенными.

— Меня поддержал весь самолет. В этот раз аплодисменты были, конечно, значительнее и мощнее, потому что люди прекрасно понимали, что спаслись, — возвращается в тот тяжелый день он. — Осознание случившегося мне пришло не сразу, как-то постепенно доходило, что мы могли не вернуться. Не то что в Москву — никуда, собственно, больше не улететь. Мне очень хочется поблагодарить членов экипажа за то, что довели нас до земли, посадили наш самолет. Они молодцы.

По информации РИА Новости, после инцидента авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж борта. Это стандартная процедура при расследовании подобных случаев, уточнили в авиакомпании.

После приземления

В аэропорту Иркутска магаданский борт ждали пожарные службы, скорая помощь, служба безопасности. По словам Андрея Никитина, минут пятнадцать пассажиров продержали в автобусе без объяснения причин. В накопителе они пробыли еще минут 30. Некоторые даже начали возмущаться и выплескивать накопившиеся эмоции, пытаться связаться с представителями аэропорта и авиакомпании. Люди переживали по поводу своих стыковочных рейсов и билетов.

— Уже в самом аэропорту нам принесли воду, через какое-то время ланч-боксы. Багаж выдали быстро — сами ходили в багажное отделение, сотрудники там сверяли штрихкоды. Спасибо им за это, иначе мы бы ждали три часа.



На следующий день Андрей Никитин вместе с коллегами вылетел в Москву прямым рейсом. По его словам, авиакомпания оплатила пассажирам магаданского рейса питание, проживание и трансфер до отеля.

Он заметил, что не все транзитники продолжили путь самолетом — кто-то решил ехать на поезде.

— Мне тоже было страшно лететь дальше. Вчера мы уже вернулись в Магадан, летели Аэрофлотом. Эта пережитая турбулентность давала о себе знать, был стресс, потому что невольно ждешь, что будет повторение того случая, и внутри все сжималось. Я спрашивал у коллег, они сказали, что у них то же самое, — признался пассажир экстремального рейса. — Я помню, что во время того полета я уже настраивался на трагическое неизбежное, сожалел о каких-то невыполненных делах. Съемок в самолете не делал, было не до этого. Я уже был готов к смерти и подумал, что это будет неуместно, потому что все равно телефон разобьется, сгорит и смысла нет.

Съемки экстренной посадки в Иркутске всё-таки есть. Их сделал пассажир, который описал инцидент в своем инстаграме. Это было достаточно резкий пост, в котором он возмущался неподтвержденными версиями случившегося, которые публикуют в СМИ.