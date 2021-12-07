В аэропорту Магадана объяснили, как обрабатывали самолет до Новосибирска, который экстренно сел

Генеральный директор аэропорта Магадан заявил, что никаких нарушений при обработке самолета Магадан — Новосибирск, который экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения, не было. В аэропорту используют только качественную сертифицированную антиобледенительную жидкость, уверил генеральный директор аэропорта Дмитрий Сиволобов в разговоре с РИА Новости.
Ранее, в частности, телеграм-канал Shot высказал предположение, что самолет S7 перед вылетом из Магадана в Новосибирск обработали автомобильной стеклоомывайкой.
— Ответственно заявляю, что в аэропорту Магадан применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал с соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов, — сказал Сиволобов.
Как рассказали НГС в S7, самолету Airbus 321 пришлось совершить экстренную посадку в Иркутске из-за отказа электроники. Капитан принял такое решение, так как из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска. Но через несколько дней телеграм-канал BAZA опубликовал разговоры диспетчеров и экипажа: по данным канала, диалоги шли с бортом указанного самолета. Ситуация, описанная в диалогах, выглядела опаснее официального объяснения. Мы собрали всю известную информацию о происшествии в одном материале.