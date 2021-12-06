Следователи возбудили уголовное дело из-за вынужденной посадки самолета Магадан — Новосибирск

Из-за инцидента с самолетом Магадан — Новосибирск, который 2 декабря экстренно сел в Иркутске, возбудили уголовное дело.
Восточный межрегиональный Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Самолет, летевший в Новосибирск из Магадана, 2 декабря экстренно приземлился в Иркутске из-за проблем на борту. Как позже сообщили в компании S7, самолет попал в зону сильного обледенения.
— Предварительно установлено, что 2 декабря 2021 года около 13 часов местного времени самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан — Новосибирск, осуществил вынужденную посадку на аэродроме города Иркутска. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, из них 3 детей и 7 членов экипажа, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
Следователи дадут оценку действиям членов экипажа в рамках доследственной проверки по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
— В ходе доследственной проверки было установлено, что в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипажем отмечалось сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска, — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Как рассказали НГС в S7, самолету Airbus 321 пришлось совершить экстренную посадку в Иркутске из-за отказа электроники. Капитан принял такое решение, так как из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска. Но через несколько дней телеграм-канал BAZA опубликовал разговоры диспетчеров и экипажа: по данным канала, диалоги шли с бортом указанного самолета. Ситуация, описанная в диалогах, выглядела опаснее официального объяснения. Мы собрали всю известную информацию о происшествии в одном материале.