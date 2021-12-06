Следователи возбудили уголовное дело из-за вынужденной посадки самолета Магадан — Новосибирск

Из-за инцидента с самолетом Магадан — Новосибирск, который 2 декабря экстренно сел в Иркутске, возбудили уголовное дело.



Восточный межрегиональный Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Самолет, летевший в Новосибирск из Магадана, 2 декабря экстренно приземлился в Иркутске из-за проблем на борту. Как позже сообщили в компании S7, самолет попал в зону сильного обледенения.

— Предварительно установлено, что 2 декабря 2021 года около 13 часов местного времени самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан — Новосибирск, осуществил вынужденную посадку на аэродроме города Иркутска. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, из них 3 детей и 7 членов экипажа, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.