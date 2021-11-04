На новосибирской трассе ВАЗ выехал на встречку — водитель погиб, его пассажиры пострадали

Днем 4 ноября на
В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажирка была доставлена в Венгеровскую ЦРБ с диагнозами «перелом бедра слева, перелом обеих костей правого предплечья, рваная рана правого коленного сустава». Также пострадал
— В автомобиле «Лансер» все были пристегнуты ремнями безопасности, они получили менее тяжкий вред здоровью, — уточнили в ОГИБДД МО МВД России «Венгеровский».
Проводят проверку, устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.
30 октября в НСО погиб водитель — его иномарка пошла на обгон и влетела в тягач.