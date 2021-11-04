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На новосибирской трассе ВАЗ выехал на встречку — водитель погиб, его пассажиры пострадали

В другом автомобиле все были пристегнуты, поэтому получили гораздо меньшие травмы

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Автомобили превратились в груду металлолома

Автомобили превратились в груду металлолома

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Днем 4 ноября на 67-м километре автодороги Чаны — Венгерово — Кыштовка в Венгеровском районе Новосибирской области ВАЗ-2114 с 41-летним водителем за рулем выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Митсубиси-Лансер» под управлением 45-летнего мужчины. Об этом сообщает ОГИБДД МО МВД РФ «Венгеровский».

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажирка была доставлена в Венгеровскую ЦРБ с диагнозами «перелом бедра слева, перелом обеих костей правого предплечья, рваная рана правого коленного сустава». Также пострадал 14-летний пассажир «Лансера», его доставили в больницу с диагнозами «ушиб головного мозга тяжелой степени, рваная рана лобной области».

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— В автомобиле «Лансер» все были пристегнуты ремнями безопасности, они получили менее тяжкий вред здоровью, — уточнили в ОГИБДД МО МВД России «Венгеровский».

Проводят проверку, устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.

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30 октября в НСО погиб водитель — его иномарка пошла на обгон и влетела в тягач.

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Венгеровский районсмертельное ДТП
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