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В аварии в НСО погиб водитель — его иномарка пошла на обгон и влетела в тягач

Личность погибшего устанавливается

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Полиция проводит доследственную проверку

Полиция проводит доследственную проверку

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Вечером в субботу, 30 октября, в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 произошло смертельное ДТП с участием легковушки и тягача.

— В 17 часов 40 минут в Чановском районе на 1088-м километре автодороги Р-254 водитель автомобиля «Мазда-Примаси», следовавший в направлении Новосибирска, при совершении обгона (обгон на данном участке разрешен) выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем МАН с полуприцепом под управлением водителя 1984 года рождения, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Мазда-Примаси». Сейчас его личность устанавливается — на вид мужчине 30–40 лет.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Минувшей ночью в Новосибирской области водитель «Тойота-Марк 2» сбил насмерть пешехода.

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ГИБДДавария на трассесмертельное ДТП
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