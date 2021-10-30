В аварии в НСО погиб водитель — его иномарка пошла на обгон и влетела в тягач

Вечером в субботу, 30 октября, в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 произошло смертельное ДТП с участием легковушки и тягача.
— В 17 часов 40 минут в Чановском районе на 1088-м километре автодороги Р-254 водитель автомобиля «Мазда-Примаси», следовавший в направлении Новосибирска, при совершении обгона (обгон на данном участке разрешен) выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем МАН с полуприцепом под управлением водителя 1984 года рождения, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Мазда-Примаси». Сейчас его личность устанавливается — на вид мужчине 30–40 лет.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Минувшей ночью в Новосибирской области водитель «Тойота-