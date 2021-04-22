«Мужчина сообщил, что заложена бомба»: в Новосибирске эвакуировали два детских сада

Сегодня днем, 22 апреля, в Новосибирске эвакуировали детей из двух детских садов — № 251 и 165.



— В родительском чате написали, что нужно срочно забрать детей из садика. Когда забирала ребенка, воспитательница рассказала, что звонил мужчина и сообщил, что заложена бомба. Вот прямо сейчас разбираем детей, но не сказать, что быстро, они гуляют около сада. Полиция скоро приедет, — рассказала читательница НГС, чей ребенок посещает детсад № 251 в Советском районе.