«Мужчина сообщил, что заложена бомба»: в Новосибирске эвакуировали два детских сада

В Новосибирске эвакуируют детей из садиков
Сегодня днем, 22 апреля, в Новосибирске эвакуировали детей из двух детских садов —
— В родительском чате написали, что нужно срочно забрать детей из садика. Когда забирала ребенка, воспитательница рассказала, что звонил мужчина и сообщил, что заложена бомба. Вот прямо сейчас разбираем детей, но не сказать, что быстро, они гуляют около сада. Полиция скоро приедет, — рассказала читательница НГС, чей ребенок посещает детсад
По ее словам, родителей попросили забрать детей сразу в нескольких садах Академгородка. Однако в службе 112 подтвердили информацию только об эвакуации детского сада
— Сообщение об эвакуации поступило в 16:33, — сообщили в службе 112.
Корреспондент НГС позвонил в оба детских сада, но на телефонные звонки никто не ответил.
В пресс-службе мэрии попросили обратиться в правоохранительные органы. В полиции информации об эвакуации детских садов нет.
Напомним, вчера, 21 апреля, в Новосибирске эвакуировали сразу несколько школ и лицеев. Полиция начала проверку сообщений о минировании, отправленных в школы.
Также волна эвакуаций из образовательных учреждений прокатилась по Новосибирску в марте: