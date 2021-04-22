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«Мужчина сообщил, что заложена бомба»: в Новосибирске эвакуировали два детских сада

Родителей попросили срочно забрать детей

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Сообщение об эвакуации из детского сада <nobr class="_">№ 165</nobr> поступило в 16:33

Сообщение об эвакуации из детского сада № 165 поступило в 16:33

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В Новосибирске эвакуируют детей из садиков

Сегодня днем, 22 апреля, в Новосибирске эвакуировали детей из двух детских садов — № 251 и 165.

— В родительском чате написали, что нужно срочно забрать детей из садика. Когда забирала ребенка, воспитательница рассказала, что звонил мужчина и сообщил, что заложена бомба. Вот прямо сейчас разбираем детей, но не сказать, что быстро, они гуляют около сада. Полиция скоро приедет, — рассказала читательница НГС, чей ребенок посещает детсад № 251 в Советском районе.

По ее словам, родителей попросили забрать детей сразу в нескольких садах Академгородка. Однако в службе 112 подтвердили информацию только об эвакуации детского сада № 165, который располагается в Первомайском районе.

— Сообщение об эвакуации поступило в 16:33, — сообщили в службе 112.

Корреспондент НГС позвонил в оба детских сада, но на телефонные звонки никто не ответил.

В пресс-службе мэрии попросили обратиться в правоохранительные органы. В полиции информации об эвакуации детских садов нет.

Напомним, вчера, 21 апреля, в Новосибирске эвакуировали сразу несколько школ и лицеев. Полиция начала проверку сообщений о минировании, отправленных в школы.

Также волна эвакуаций из образовательных учреждений прокатилась по Новосибирску в марте: 17-го числа из здания вывели учеников гимназии № 11, а днем ранее — учащихся гимназии № 14.

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детский садэвакуация
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