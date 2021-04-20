20 апреля вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 76.25
eur 91.48
Тема дняПоявилось видео стрельбы у суда, где убили мужчину

Все новости

Все новости

На станции метро «Речной вокзал» на пути упала женщина

Машинисту пришлось экстренно тормозить

1 229
Обсудить

Поделиться

Женщину подняли с путей и передали врачам

Женщину подняли с путей и передали врачам

Поделиться

Жительница Новосибирска упала на рельсы в метро сегодня утром, 20 апреля, в 07:13 на станции «Речной вокзал».

— Машинист применил экстренное торможение. В дальнейшем было снято напряжение с контактного рельса и женщину без видимых повреждений подняли с платформы. Ее передали медикам. Перерыв в движении составил 10 минут. Это был час пик, когда все люди ехали на работу, поэтому на станции «Площадь Маркса» регулировали пассажиропоток, чтобы не было давки, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать инцидент позднее.

В декабре прошлого года на станции «Речной вокзал» в метрополитене Новосибирска девушка спрыгнула на пути, а затем стала биться головой о прибывший поезд.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

метрополитенречной вокзал
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...