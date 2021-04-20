На станции метро «Речной вокзал» на пути упала женщина

Жительница Новосибирска упала на рельсы в метро сегодня утром, 20 апреля , в 07:13 на станции «Речной вокзал».



— Машинист применил экстренное торможение. В дальнейшем было снято напряжение с контактного рельса и женщину без видимых повреждений подняли с платформы. Ее передали медикам. Перерыв в движении составил 10 минут. Это был час пик, когда все люди ехали на работу, поэтому на станции «Площадь Маркса» регулировали пассажиропоток, чтобы не было давки, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.