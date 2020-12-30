В новосибирском метро девушка бегала по рельсам, а после спасения билась головой о поезд

Утром в среду, 30 декабря, на станции Речной вокзал в метрополитене Новосибирска девушка спрыгнула на пути, а затем стала биться головой о прибывший поезд.

— Девушка прыгнула на пути, перебежала через них (поезд уже был близко), подбежала к краю платформы по направлению к Маркса. Подпрыгнула, чтобы взобраться, с криками: «Помоги!». Там парень рядом стоял, он ее вытащил, пока весь перон пытался привлечь внимание, чтобы предупредили машиниста. Момент прыжка я не видела, поэтому, первое впечатление было, что она случайно упала. Но потом она стала вести себя неадекватно — поезд подъезжал, она кинулась к краю перрона. Парень пытался ее удерживать, поезд подъехал, она начала биться об вагон, пока он тормозил, — сообщила в редакцию НГС очевидица.