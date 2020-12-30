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В новосибирском метро девушка бегала по рельсам, а после спасения билась головой о поезд

Она проехала от Речного вокзала до площади Карла Маркса

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Девушку передали медикам

Девушку передали медикам

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Неизвестная девушка прыгнула на пути в метрополитене Новосибирска

Утром в среду, 30 декабря, на станции Речной вокзал в метрополитене Новосибирска девушка спрыгнула на пути, а затем стала биться головой о прибывший поезд.

— Девушка прыгнула на пути, перебежала через них (поезд уже был близко), подбежала к краю платформы по направлению к Маркса. Подпрыгнула, чтобы взобраться, с криками: «Помоги!». Там парень рядом стоял, он ее вытащил, пока весь перон пытался привлечь внимание, чтобы предупредили машиниста. Момент прыжка я не видела, поэтому, первое впечатление было, что она случайно упала. Но потом она стала вести себя неадекватно — поезд подъезжал, она кинулась к краю перрона. Парень пытался ее удерживать, поезд подъехал, она начала биться об вагон, пока он тормозил, — сообщила в редакцию НГС очевидица.

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После этого девушка забежала в вагон, который отправился в сторону Студенческой. Там она вышла, но когда двери начали закрываться, рванула обратно.

— В вагоне начала бегать и биться в двери, стены. Я сообщила машинисту, что она может прыгнуть на пути и чтобы он не открывал двери, позвал полицию. В итоге ее два человека еле удерживали. Но, хотя бы, под поезд не попала, — добавила очевидица.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном инциденте подтвердили, уточнив, что девушку задержали на станции «Площадь Карла Маркса». Ее забрала бригада скорой помощи.

В начале декабря новосибирском метро временно остановились поезда. Причиной стала техническая неисправность.

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МВДНовосибирский метрополитенпрыгнул под поездскорая помощь
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