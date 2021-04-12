12 апреля понедельник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 77.17
eur 91.78
Тема дняНовые штаммы ковида везут из Турции. Что нас ждёт?

Все новости

Все новости

Прокуратура завершила проверку перевозчика, на рейсе которого погиб водитель, — возбуждено 9 дел

Во время проверки прокуратура нашла нарушения в медосмотрах водителей перед рейсами

903
11Обсудить

Поделиться

Мужчина погиб в конце января&nbsp;

Мужчина погиб в конце января 

Поделиться

Прокуратура нашла нарушения у перевозчика после гибели водителя на Красина

Кировская районная прокуратура завершила проверку перевозчика ООО «БелМарС» после смертельного ДТП, которое произошло 30 января.

В тот день 34-летнему водителю автобуса № 39 Антону Рогачёву стало плохо за рулем — он потерял сознание, транспорт стал неуправляемым, выехал на встречку в районе остановки «Красина» и врезался в троллейбус № 10. На место прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, во время проверки были выявлены нарушения:

— Факты непроведения вводного инструктажа на рабочем месте, первичного инструктажа и допуска таких работников к исполнению трудовых обязанностей. Не представлены документы, подтверждающие прохождение обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования некоторых водителей, допущенных к исполнению трудовых обязанностей, — сообщили в прокуратуре.

Также были нарушения в порядке заполнения путевых листов.

Кроме того, прокуратура выяснила, что ежедневные предрейсовые и послерейсовые медосмотры проводило акционерное общество «АТП № 3 "Новосибирскстрой"».

— В ходе проверки в действиях этого общества также выявлены нарушения лицензионных требований и законодательства об охране труда, — рассказали в ведомстве.

Директору «БелМарСа» прокуратура внесла представление, возбудила 2 административных дела по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) и 2 дела по ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа).

АТП № 3 «Новосибирскстрой» также внесли представление, возбудили 5 административных дел по ч. 4 ст. 14.1, ч. 3 ст. 14.1, ст. 6.28, ст. 11.32, ст. 6.30 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением лицензионных требований, нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий и пр.).

Директор «БелМарСа» Георгий Платоненко отказался комментировать результаты проверки. В компании «АТП № 3 "Новосибирскстрой"» тоже не дали комментарий по ситуации.

В сентябре 2020 года рейсовый автобус съехал в кювет под Новосибирском — водителю стало плохо с сердцем, его отвезли в больницу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

проверкапрокуратураздоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...