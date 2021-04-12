Прокуратура завершила проверку перевозчика, на рейсе которого погиб водитель, — возбуждено 9 дел

Прокуратура нашла нарушения у перевозчика после гибели водителя на Красина
Кировская районная прокуратура завершила проверку перевозчика ООО «БелМарС» после смертельного ДТП, которое произошло
В тот день
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, во время проверки были выявлены нарушения:
— Факты непроведения вводного инструктажа на рабочем месте, первичного инструктажа и допуска таких работников к исполнению трудовых обязанностей. Не представлены документы, подтверждающие прохождение обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования некоторых водителей, допущенных к исполнению трудовых обязанностей, — сообщили в прокуратуре.
Также были нарушения в порядке заполнения путевых листов.
Кроме того, прокуратура выяснила, что ежедневные предрейсовые и послерейсовые медосмотры проводило акционерное общество «АТП
— В ходе проверки в действиях этого общества также выявлены нарушения лицензионных требований и законодательства об охране труда, — рассказали в ведомстве.
Директору «БелМарСа» прокуратура внесла представление, возбудила
АТП
Директор «БелМарСа» Георгий Платоненко отказался комментировать результаты проверки. В компании «АТП
В сентябре 2020 года рейсовый автобус съехал в кювет под Новосибирском — водителю стало плохо с сердцем, его отвезли в больницу.