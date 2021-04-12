Прокуратура завершила проверку перевозчика, на рейсе которого погиб водитель, — возбуждено 9 дел

Кировская районная прокуратура завершила проверку перевозчика ООО «БелМарС» после смертельного ДТП, которое произошло 30 января .

В тот день 34-летнему водителю автобуса № 39 Антону Рогачёву стало плохо за рулем — он потерял сознание, транспорт стал неуправляемым, выехал на встречку в районе остановки «Красина» и врезался в троллейбус № 10 . На место прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, во время проверки были выявлены нарушения:

— Факты непроведения вводного инструктажа на рабочем месте, первичного инструктажа и допуска таких работников к исполнению трудовых обязанностей. Не представлены документы, подтверждающие прохождение обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования некоторых водителей, допущенных к исполнению трудовых обязанностей, — сообщили в прокуратуре.