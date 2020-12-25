После публикации НГС в школу, где затравили девятилетнюю девочку, приехали с проверкой

В ведомстве добавили, что ситуация теперь находится на контроле в департаменте образования. Ранее классный руководитель класса, где учится пострадавшая девочка, заявила журналисту НГС, что не в курсе ситуации. При этом, по словам матери ребенка, одноклассница избивает школьницу уже больше года, школа никак не могла повлиять на агрессивную ученицу, и поэтому сибирячке пришлось обратиться в полицию.

В ноябре сибирячка Светлана Силова обвинила воспитателя детского центра языкового развития и творчества «Чеширский кот», который находится на Писарева, 20, в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их. Женщина уже обратилась в полицию и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сама педагог Надежда Дмитриенко считает, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая готовит иск о клевете в суд. Подробнее о случившемся можно почитать тут.

