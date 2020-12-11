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Житель Новосибирска три дня жил рядом с телом своей мертвой девушки

Причину смерти 30-летней сибирячки устанавливают следователи

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Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, от чего на самом деле умерла женщина

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, от чего на самом деле умерла женщина

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Жители многоэтажки на улице 1905 года в Центральном районе Новосибирска с начала этой недели жаловались на неприятный запах — позже выяснилось, что в одной из квартир уже несколько дней лежит тело 30-летней женщины.

— Вызов был 8 декабря, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Труп, в смерти нет ничего криминального. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сожитель умершей не смог пояснить, что случилось. По его словам, в день смерти она спала на полу, в квартиру к ним «кто-то ломился», но подробностей мужчина не помнит, потому что был пьян.

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— Она в одном положении лежит и лежит возле матраса, голая, прикрытая одеялом, ну я думал, болеет человек, — объяснил позже Дмитрий. — Потом начал тормошить, смотрю — лужа крови прилипшая. Пульс потрогал — уже всё. Сразу позвонил, сказал: «У меня в доме труп, она не дышит, не шевелится, и лужа крови».

Сначала в квартиру приехали сотрудники полиции, потом — скорая. Врач диагностировал смерть. Тело никто не забрал, сам сожитель в ритуальные услуги не обращался — не было денег.

— Соседи звонили во все инстанции, потому что воняло на весь подъезд. Но тело вывезли только вечером 10 декабря, его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, — рассказала Ксения, сестра Дмитрия.

Почему тело умершей несколько времени пролежало в квартире, непонятно. По закону перевозка трупа до морга осуществляется бесплатно. Врач сам должен вызвать бригаду санитаров. В морге тело хранят до похорон или проведения судебно-медицинской экспертизы. Журналист НГС написала запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Похожий случай произошел в начале сентября на улице Менделеева. Сильный запах доносился из квартиры на 10-м этаже, 2 сентября соседи не выдержали и вызвали полицию — в квартире обнаружили тело. Однако после полицейских попасть в жилище, чтобы вымыть его и избавить подъезд от запаха, оказалось невозможно.

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