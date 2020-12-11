Житель Новосибирска три дня жил рядом с телом своей мертвой девушки

Жители многоэтажки на улице 1905 года в Центральном районе Новосибирска с начала этой недели жаловались на неприятный запах — позже выяснилось, что в одной из квартир уже несколько дней лежит тело 30-летней женщины.
— Вызов был 8 декабря, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Труп, в смерти нет ничего криминального. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Сожитель умершей не смог пояснить, что случилось. По его словам, в день смерти она спала на полу, в квартиру к ним «кто-то ломился», но подробностей мужчина не помнит, потому что был пьян.
— Она в одном положении лежит и лежит возле матраса, голая, прикрытая одеялом, ну я думал, болеет человек, — объяснил позже Дмитрий. — Потом начал тормошить, смотрю — лужа крови прилипшая. Пульс потрогал — уже всё. Сразу позвонил, сказал: «У меня в доме труп, она не дышит, не шевелится, и лужа крови».
Сначала в квартиру приехали сотрудники полиции, потом — скорая. Врач диагностировал смерть. Тело никто не забрал, сам сожитель в ритуальные услуги не обращался — не было денег.
— Соседи звонили во все инстанции, потому что воняло на весь подъезд. Но тело вывезли только вечером 10 декабря, его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, — рассказала Ксения, сестра Дмитрия.
Почему тело умершей несколько времени пролежало в квартире, непонятно. По закону перевозка трупа до морга осуществляется бесплатно. Врач сам должен вызвать бригаду санитаров. В морге тело хранят до похорон или проведения судебно-медицинской экспертизы. Журналист НГС написала запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Похожий случай произошел в начале сентября на улице Менделеева. Сильный запах доносился из квартиры на