Житель Новосибирска три дня жил рядом с телом своей мертвой девушки

Жители многоэтажки на улице 1905 года в Центральном районе Новосибирска с начала этой недели жаловались на неприятный запах — позже выяснилось, что в одной из квартир уже несколько дней лежит тело 30-летней женщины.

— Вызов был 8 декабря, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Труп, в смерти нет ничего криминального. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сожитель умершей не смог пояснить, что случилось. По его словам, в день смерти она спала на полу, в квартиру к ним «кто-то ломился», но подробностей мужчина не помнит, потому что был пьян.